 Миколаївські велогонщики здобули шість медалей на чемпіонаті України

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Головна Новини Спорт 21:53, 18 серпня, 2026

Миколаївські велогонщики здобули шість медалей на чемпіонаті України

Миколаївські спортсмени вибороли шість медалей на чемпіонаті України з велоспорту. Фото: Управління спорту ММРМиколаївські спортсмени вибороли шість медалей на чемпіонаті України з велоспорту. Фото: Управління спорту ММР

Спортсмени Школи вищої спортивної майстерності Миколаєва здобули шість медалей на чемпіонаті України з велосипедного спорту. Змагання проходили у Львові з 10 до 14 серпня.

Про це повідомило Управління фізичної культури та спорту ММР.

Найкращий результат показала Юлія Скорищенко — вона виборола золоту медаль у гонці «Медісон» на 80 кіл.

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Також спортсменка здобула три срібні нагороди: у командному спринті, командній гонці переслідування на 4 кілометри та скретчі на 40 кіл.

Ще дві медалі виборов Богдан Бориславський. Він став другим у груповій гонці на очки на 100 кіл та третім в омніумі.

Підготували спортсменів тренери Юрій Агарков та Олександр Садовський.

Нагадаємо, що у Миколаєві 18 серпня тимчасово обмежать рух транспорту на чотирьох вулицях через проведення Відкритого чемпіонату Миколаївської області в гонці «критеріум» до Дня Незалежності.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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