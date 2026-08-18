Миколаївські велогонщики здобули шість медалей на чемпіонаті України
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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Спортсмени Школи вищої спортивної майстерності Миколаєва здобули шість медалей на чемпіонаті України з велосипедного спорту. Змагання проходили у Львові з 10 до 14 серпня.
Про це повідомило Управління фізичної культури та спорту ММР.
Найкращий результат показала Юлія Скорищенко — вона виборола золоту медаль у гонці «Медісон» на 80 кіл.
Також спортсменка здобула три срібні нагороди: у командному спринті, командній гонці переслідування на 4 кілометри та скретчі на 40 кіл.
Ще дві медалі виборов Богдан Бориславський. Він став другим у груповій гонці на очки на 100 кіл та третім в омніумі.
Підготували спортсменів тренери Юрій Агарков та Олександр Садовський.
Нагадаємо, що у Миколаєві 18 серпня тимчасово обмежать рух транспорту на чотирьох вулицях через проведення Відкритого чемпіонату Миколаївської області в гонці «критеріум» до Дня Незалежності.
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