Миколаївські велогонщики здобули шість медалей на чемпіонаті України

Миколаївські спортсмени вибороли шість медалей на чемпіонаті України з велоспорту. Фото: Управління спорту ММР

Спортсмени Школи вищої спортивної майстерності Миколаєва здобули шість медалей на чемпіонаті України з велосипедного спорту. Змагання проходили у Львові з 10 до 14 серпня.

Про це повідомило Управління фізичної культури та спорту ММР.

Найкращий результат показала Юлія Скорищенко — вона виборола золоту медаль у гонці «Медісон» на 80 кіл.

Реклама

Також спортсменка здобула три срібні нагороди: у командному спринті, командній гонці переслідування на 4 кілометри та скретчі на 40 кіл.

Ще дві медалі виборов Богдан Бориславський. Він став другим у груповій гонці на очки на 100 кіл та третім в омніумі.

Підготували спортсменів тренери Юрій Агарков та Олександр Садовський.

Нагадаємо, що у Миколаєві 18 серпня тимчасово обмежать рух транспорту на чотирьох вулицях через проведення Відкритого чемпіонату Миколаївської області в гонці «критеріум» до Дня Незалежності.