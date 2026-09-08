У Миколаєві та області поступово повертають світло після знеструмлення

Увечері 8 вересня Миколаїв залишився без електропостачання. Фото: «МикВісті»

Увечері 8 вересня у Миколаєві та області почали поступово відновлювати електропостачання після знеструмлення. У частині районів міста світло вже з’явилося.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич. Водночас у Миколаївській ОВА зазначили, що пошкодження, через яке виникли проблеми з електропостачанням, уже усунули.

«Поступово відновлюється електропостачання у різних районах Миколаєва. Це означає, що у когось електроенергія вже є, а комусь треба ще трохи зачекати», — повідомив Олександр Сєнкевич.

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Поки електропостачання відновлюють, мер закликав містян не створювати додаткового навантаження на систему. Зокрема, не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

У Миколаївській ОВА також повідомили про початок відновлення електропостачання в області.

«Пошкодження усунуто. Почалось поступове заживлення абонентів», — зазначили в ОВА.

Нагадаємо, ввечері 8 вересня Миколаїв залишився без електропостачання. Через відсутність напруги в контактній мережі також призупинили рух трамваїв і тролейбусів «Дніпро». На маршрутах продовжили працювати тролейбуси PTS з автономним ходом до 20 кілометрів.