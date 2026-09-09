У Миколаєві хочуть побудувати новий скейтмайданчик біля Могилянки
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- Альона КоханчукРепортерка
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У Миколаєві планують облаштувати новий скейтмайданчик за підтримки міжнародних партнерів. Попередньо для нього визначили місце у сквері Адміралтейському поруч із Чорноморським національним університетом.
Про це повідомив директор департаменту міського господарства Миколаївської міської ради Дмитро Бездольний під час апаратної наради 7 вересня, пишуть «МикВісті».
За його словами, у червні міська влада направила міжнародним партнерам лист із пропозицією щодо облаштування скейтмайданчика. Основним партнером у цьому питанні є французьке місто Монпельє, де працює великий скейтпарк.
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У червні до Миколаєва приїжджала делегація з Монпельє. Представники міста оглянули запропоновані локації та попередньо погодили місце у сквері Адміральському.
Водночас остаточного рішення щодо фінансування проєкту поки немає.
— Попередні схеми вже розроблені за участю департаменту архітектури. Якщо Монпельє погоджується, то це буде добре, — зазначив директор департаменту міського господарства.
Міський голова Олександр Сєнкевич доручив залишити питання на контролі ще на місяць, щоб дочекатися відповіді партнерів щодо фінансування.
Нагадаємо, у червні 2026 року стало відомо, що скейтпарк біля спорткомплексу «Надія» у Миколаєві пропонують перенести: він перебуває у приватній власності, а банк наклав арешт через кредит власника, тож нову локацію хочуть облаштувати на території колишніх тенісних кортів.
Раніше, у травні 2026-го, у місті вже відремонтували скейтпарк на Херсонському шосе, відновивши основні елементи для катання.
А ще у квітні 2026 року йшлося про те, що скейтмайданчик у парку Перемоги планують відремонтувати, однак на це не вистачало фінансування — про це під час прямого ефіру повідомляв директор КУ «Центральний міський стадіон» Вячеслав Місаренко.
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