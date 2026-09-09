 У Миколаєві хочуть побудувати новий скейтмайданчик біля Могилянки

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Головна Новини Суспільство 10:12, 09 вересня, 2026

У Миколаєві хочуть побудувати новий скейтмайданчик біля Могилянки

Відремонтований скейтпарк на Херсонському шоссе. Фото: Facebook-сторінка Євгена КорольковаВідремонтований скейтпарк на Херсонському шоссе. Фото: Facebook-сторінка Євгена Королькова

У Миколаєві планують облаштувати новий скейтмайданчик за підтримки міжнародних партнерів. Попередньо для нього визначили місце у сквері Адміралтейському поруч із Чорноморським національним університетом.

Про це повідомив директор департаменту міського господарства Миколаївської міської ради Дмитро Бездольний під час апаратної наради 7 вересня, пишуть «МикВісті».

За його словами, у червні міська влада направила міжнародним партнерам лист із пропозицією щодо облаштування скейтмайданчика. Основним партнером у цьому питанні є французьке місто Монпельє, де працює великий скейтпарк.

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У червні до Миколаєва приїжджала делегація з Монпельє. Представники міста оглянули запропоновані локації та попередньо погодили місце у сквері Адміральському.

Водночас остаточного рішення щодо фінансування проєкту поки немає.

— Попередні схеми вже розроблені за участю департаменту архітектури. Якщо Монпельє погоджується, то це буде добре, — зазначив директор департаменту міського господарства.

Міський голова Олександр Сєнкевич доручив залишити питання на контролі ще на місяць, щоб дочекатися відповіді партнерів щодо фінансування.

Нагадаємо, у червні 2026 року стало відомо, що скейтпарк біля спорткомплексу «Надія» у Миколаєві пропонують перенести: він перебуває у приватній власності, а банк наклав арешт через кредит власника, тож нову локацію хочуть облаштувати на території колишніх тенісних кортів.

Раніше, у травні 2026-го, у місті вже відремонтували скейтпарк на Херсонському шосе, відновивши основні елементи для катання.

А ще у квітні 2026 року йшлося про те, що скейтмайданчик у парку Перемоги планують відремонтувати, однак на це не вистачало фінансування — про це під час прямого ефіру повідомляв директор КУ «Центральний міський стадіон» Вячеслав Місаренко.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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