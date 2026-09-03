 У серпні миколаївці набрали майже 8,8 млн літрів очищеної води на точках «Миколаївоблтеплоенерго»

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Головна Новини Суспільство 13:21, 03 вересня, 2026

У серпні миколаївці набрали майже 8,8 млн літрів очищеної води на точках «Миколаївоблтеплоенерго»

У Миколаєві за серпень набрали майже 8,8 млн літрів очищеної води. Ілюстративне фото МикВістіУ Миколаєві за серпень набрали майже 8,8 млн літрів очищеної води. Ілюстративне фото МикВісті

У серпні мешканці Миколаєва набрали майже 8,8 мільйона літрів безкоштовної очищеної води на точках видачі ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

З початку 2026 року підприємство видало близько 68 мільйонів літрів такої води.

Наразі у місті працюють 79 точок видачі. Спеціалісти підприємства проводять їх обслуговування, регламентні роботи та перевірку якості води.

Карта розташування точок та дані про якість води доступні за посиланням.

Нагадаємо, що у червні жителі Миколаєва продовжували користатися безкоштовними пунктами видачі очищеної води та набрали понад 9 мільйонів літрів.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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