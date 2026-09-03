У серпні миколаївці набрали майже 8,8 млн літрів очищеної води на точках «Миколаївоблтеплоенерго»
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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У серпні мешканці Миколаєва набрали майже 8,8 мільйона літрів безкоштовної очищеної води на точках видачі ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
З початку 2026 року підприємство видало близько 68 мільйонів літрів такої води.
Наразі у місті працюють 79 точок видачі. Спеціалісти підприємства проводять їх обслуговування, регламентні роботи та перевірку якості води.
Карта розташування точок та дані про якість води доступні за посиланням.
Нагадаємо, що у червні жителі Миколаєва продовжували користатися безкоштовними пунктами видачі очищеної води та набрали понад 9 мільйонів літрів.
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