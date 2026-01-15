Дюкер в Соляних відремонтували за ₴1 мільйон з 50-річною гарантією, — підрядник

Ліквідіція аварії на дюкері у Миколаєві. Фото: Миколаївська міськрада

У Миколаєві відновили водопостачання мікрорайонів Соляні, Північний та Тернівка після аварії на дюкері. Загалом на ремонтні роботи витратили близько одного мільйона гривень.

Про це повідомив керівник компанії «ВіК-Технології» Олександр Жак, яка виконувала аварійні ремонтні роботи разом з комунальним підприємством «Миколаївводоканал».

Як відомо, у Миколаєві через аварію на водогоні 11 січня припинили водопостачання в мікрорайонах Соляні, Північний та Тернівка. Для забезпечення людей водою залучали спеціальні тролейбуси.

У «Миколаївводоканалі» казали, що строки експлуатації дюкеру вже завершилися, тому потрібен не простий ремонт. За попередньою оцінкою, необхідна була заміна близько 190 метрів труби діаметром 350 міліметрів по дну річки.

Пізніше мер Олександр Сєнкевич повідомив, що дюкер планують «підлатати» за 4 мільйони гривень. Втім, це буде лише тимчасове розв'язання проблеми, казав він.

Олександр Жак зазначив, що майже за дві доби відремонтували 260 метрів методом «труба в трубі». Нова труба може подавати до 650 кубічних метрів води на годину. Фактичне споживання становить орієнтовно 140 літрів на одну людину, тобто близько 6 тисяч кубічних метрів на добу для всіх жителів. Резервуар для нівелювання пікових навантажень є.

За його словами, нової труби буде достатньо для поточних потреб, оскільки гарантійний строк експлуатації труби відповідно до державних стандартів становить 50 років, а розрахунковий — 100 років.

— І ось ще «прикол». Загальна вартість робіт разом з матеріалами (хоча труба, наскільки відомо, була придбана за кошти донора) склала близько одного мільйона гривень. Думаю, що більше на цей дюкер у нашій ситуації витрачати кошти не потрібно, — написав Олександр Жак.

У місті провели аварійні роботи з санації старої труби, яка знаходиться на глибині близько 10 метрів під шаром мулу. Повна реконструкція ж нового дюкера через річку Інгул оцінюється майже у 47 мільйонів гривень.

Зазначимо, що у мікрорайоні Варварівка у 2020 році проклали водогін під Південним Бугом, який мав забезпечити питною водою три тисячі будинків. На будівництво витратили 77 мільйонів гривень, але за два роки після запуску до системи підключилися лише 20 господарств.

За словами міського голови Олександра Сєнкевича, будівництво дюкера у мікрорайоні Варварівка не було марною тратою бюджетних коштів. Водночас, непопулярність водопроводу серед мешканців мікрорайону Варварівка він пояснює якістю води, яка наразі подається в мережу через проблеми з водогоном в місті.

Керівник компанії «ВіК-Технології» Олександр Жак заявив, що ще з 2017 року пропонував відремонтувати аварійний дюкер у мікрорайоні Соляні, однак протягом кількох років не міг отримати підряд.

Що з водою у Варварівці?

Будівництво дюкера для мікрорайону Варварівка почалось у вересні 2019 року за замовленням житлово-комунального департаменту Миколаївської міськради. Будівництво дюкера до Варварівки було розпочато у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету — було витрачено 19,5 мільйона гривень. Для закінчення будівництва об'єкта інфраструктури Миколаївська міська рада просила фінансування у 2020 році за рахунок коштів ДФРР у розмірі 36 мільйонів гривень.

Ще 21 мільйон гривень було виділено на реалізацію проєкту із коштів міського бюджету Миколаєва, щоб завершити будівництво дюкера та забезпечити мікрорайон водопроводом уже у 2020 році.

5 листопада 2020 року відбулася урочиста церемонія запуску водопроводу до мікрорайону Варварівка.

27 червня 2021 року в елементі системи водопостачання з'явилися великі тріщини. Після чого робітники почали замазувати тріщини частини дюкера у мікрорайоні Варварівка.

Через майже три роки після закінчення будівництва, у серпні 2023 року, дюкер у мікрорайоні Варварівка ввели в експлуатацію. Його передали на баланс комунального підприємства «Миколаївводоканал».