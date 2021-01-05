Президент США Дональд Трамп заявил, что устроит «адскую битву» за должность, если демократы «захватят» Сенат и Белый дом.

Об этом Дональд Трамп заявил во время митинга своих сторонников, пишет Укринформ.

— Можно проиграть и сказать: ну, хорошо, я проиграл, попробую в другой раз — а, может, и не попробую, может, я просто вернусь к обычной жизни. Но когда ты побеждаешь с огромным преимуществом, а они воруют у тебя победу и фальсифицируют результаты - это недопустимо, — сказал Дональд Трамп.

С призывами бороться за «честные» итоги выборов президента Трамп выступил в городе Далтон, штат Джорджия.

Действующий глава Белого дома утверждает, что победил 3 ноября «с большим отрывом», подчеркнув неприемлемость «фальсификации выборов».

Напомним, Дональд Трамп в канун голосования Коллегии выборщиков, вновь заявил о якобы фальсификациях на выборах и назвал их «самыми коррумпированными в истории США».