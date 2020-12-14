Действующий президент США Дональд Трамп в канун голосования Коллегии выборщиков, что станет окончательным завершением выборов, вновь заявил о якобы фальсификациях на выборах и назвал их «самыми коррумпированными в истории США».

Как пишет Европейская правда, об этом он написал в своем Twitter.

— Это коррумпированные выборы в истории США. Ключевые штаты, где обнаружили массовые фальсификации — а это все, не могут законно утвердить эти голоса как полноценные и правильные, не совершив преступления, за которое предусматривается серьезное наказание. Всем известно, что умерших избирателей, несовершеннолетних, нелегальных мигрантов, с поддельными подписями, — заявил он.

Twitter сразу обозначил сообщения президента примечанием о том, что эти утверждения о результатах выборов спорные — как и все предыдущие подобные его заявления.

Напомним, Верховный суд США отказался рассматривать иск штата Техас, который поддержали еще 16 штатов, об отмене результатов голосования на выборах президента в штатах Пенсильвания, Мичиган, Висконсин и Джорджия из-за якобы фальсификации.

Сегодня, 14 декабря, в США стартует голосование Коллегии выборщиков, которое должно закрепить результаты голосования на выборах президента Соединенных Штатов Америки от 3 ноября.