Сегодня, 14 декабря, в США стартует голосование Коллегии выборщиков, которое должно закрепить результаты голосования на выборах президента Соединенных Штатов Америки от 3 ноября.

Оно начнется в 17 часов по киевскому времени. Каждый штат будет голосовать отдельно, большинство из них будут вести прямые трансляции. В тех штатах, где победил кандидат от демократов, голосовать будут выборщики от этой партии, и наоборот, пишет CNN.

Выборщики - это люди, которые были отобраны партиями или руководством партийных ячеек в штатах. Всего их 538, а количество выборщиков от штата зависит от числа его представителей в Конгрессе. В большинстве штатов выборщики обязаны отдать свои голоса за того из кандидатов, кто лидирует по результатам голосования людей в этом штате. Таких штатов 29 из 50. Но есть и те, кто не обязан делать это. По предварительным прогнозам, кандидат от демократов Джо Байден получит 306 голосов, а действующий президент Дональд Трамп - 232.

Чаще всего в коллегию выборщиков включают активистов, меценатов, близких к кандидатам людей.

Напомним, Верховный суд США отказался рассматривать иск штата Техас, который поддержали еще 16 штатов, об отмене результатов голосования на выборах президента в штатах Пенсильвания, Мичиган, Висконсин и Джорджия из-за якобы фальсификации.