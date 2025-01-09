Комунальники Миколаєва навмисно обрізають дерева, щоб вони загинули, — екологиня

Екологиня Інна Тимченко. Фото: Фейсбук проєкту ЕcosySTEM

Доцентка кафедри садово-паркового господарства та екології Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка Інна Тимченко вважає, формувальна обрізка, яку проводять на деревах, може призвести до їх поступової загибелі. Через це також погіршиться якість повітря, яким дихають мешканці.

Таку думку вона розповіла у коментарі активісту Дмитру Рябченко у Facebook.

Інна Тимченко вважає, що платани, які зараз обрізають, могли б існувати ще багато років, але через те, що їх підрізають таким чином, вони припиняють свій ріст і розвиток.

— На мою думку, зараз те, що відбувається з платанами — це прискорення їх смерті, вони б ще прожили дуже багато років. Зараз їх підрізають таким чином, щоб дерево припинило ріст, свій розвиток і поступово відмирало. Це робиться навмисно і я впевнена, що всі, хто це робить — знають, що це дерево вже довго не проживе. Тому що вони спилюють гілки до їх припинення росту, – каже екологиня.

Реклама

Еколог вважає, що дерева намагатимуться компенсувати втрату крони через надмірне формування нових паростків, але це лише ослабить їхню загальну життєздатність.

— Тобто далі ці гілки можуть давати нові парості, які ми можемо бачити, але це не буде формувати крону. Це буде навпаки ослабляти це дерево. Платани в якості адаптації будуть давати багато таких паростків, які можна побачити потім на весні і влітку, але це буде говорити про те, що дерево намагається компенсувати ці втрати. Таким чином це дерево буде поступово ставати аварійним, — розповідає Ірина Тимченко.

Інна Тимченко підкреслила, платани по вулиці Соборній вже сформували свою крону відповідно до архітектурних особливостей і не заважали ні вікнам, ні навколишнім об’єктам. Навпаки, ці дерева виконували важливу функцію, захищаючи вулицю від сильного сонячного випромінювання.

— Головне, що вони це називають формувальне обрізка. Формувальне обрізка може робитися коли, наприклад дерево заважає там вікну десь, тобто воно не є аварійним. Ми тут бачили платани, як вони сформували свою крону під ту архітектуру яка є тут. Вони не заважали ні вікнам, ні нікому абсолютно не заважали, вони тільки захищали цю вулицю від палючого сонця. Платани для нас є дуже важливими, тому що у нас дійсно дуже спекотне літо, — каже вона.

Вона зауважила, що листя платанів очищує повітря від токсичних речовин, які надходять до атмосфери через воєнні дії, зокрема вибухи ракет і дронів.

— Платани завдяки своєму листю утримують багато забруднюючих речовин. Всі ці речовини залишаються на листях дерев, тобто це не потрапляє далі в наші легені. Ми вже знаходимо у зразках листя важкі метали, такі як свинець, миш’як і ртуть. Ці дерева захищають наше здоров’я, затримуючи ці небезпечні речовини, — пояснила еколог.

Фахівчиня також спростувала твердження КП «Миколаївські парки» про хворобливий стан дерев. За її словами, проведені аналізи показали, що більшість платанів до обрізки були здоровими.

— До речі, коли буде весна, можете звернути що не кронованні платани — здорові та красиві. Вони КП «Миколаївські парки», — прим.) стверджують, що всі платани були хворі. Але ми брали листя на аналіз, відправляли в лабораторію безпеки продукції. І ці платани, які були кроновані були більше були пошкоджені грибами і грибковими хворобами, ніж ті платани, які погоріли на Адміральскій. Тобто кронованні платани, вони настільки слабшають одразу, що починають хворіти. Я особисто продивилась, оці платани, вони були всі здорові, листя було здорове. А нам стверджують КП «Миколаївські парки», що вони всі хворі. І нічого не можна зробити, — резюмувала вона.

Біографія: у 2005 році Інна Тимченко з відзнакою закінчила Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». Кандидат технічних наук зі спеціальності «Екологічна безпека» з 2010 року. В 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри екологічної хімії. Авторка 56 публікацій методичних вказівок до лабораторних робіт, навчального посібника та співавтор 2 патентів, співавтор Звітів з оцінки впливу на довкілля будівництва ВЕС.

Скандальна обрізка дерев на Соборній в Миколаєві

Як відомо, в центрі Миколаєва вже третій день поспіль комунальне підприємство «Миколаївські парки» проводить обрізку платанів. Комунальники запевнили, що дерева не втратять своєї декоративної якості. Однак через це представники екоінспекції викликали поліцію для складення протоколу. Директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай заявив, що обрізка дерев між Спаською та Великою Морською є частиною планових робіт, що виконуються згідно з затвердженим графіком та рішенням виконкому. 7 січня роботи громадськості та екоінспекції вдалось призупинити роботи комунальників.

Але вранці 8 січня комунальне підприємство відновило роботи з обрізки дерев. На місце події викликали співробітників поліції. Пізніше туди прибув директор КП «Миколаївські парки». У розмові він зауважив, що поліція не може забезпечити роботу комунальників і перешкоджають їм. Крім того, Чучмай пояснив, що дерева на вулиці Соборній обрізають за зверненням місцевих жителів.

За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить 65 тисяч гривень.

Однак миколаївські екологи щодо цієї ситуації притримуються кардинально іншої точки зору. Наприклад, екологиня Діана Крисінська каже про грубе порушення екологічних норм. Вона стверджує, що КП обрізає здорові гілки платанів, яким більше 30 років без дозволу.

9 січня під дописом «МикВісті» в соцмережах ексвіцемер Миколаєва Таміла Бугаєнко написала, що намагалася переконати працівників «Миколаївських парків» припинити обрізку платанів на Соборній, що є це знущання над деревами.

Щодо ситуації із скандальною обрізкою платанів на вулиці Соборній 9 січня зібралась екологічна комісія Миколаївської обласної ради. Проте, представники Миколаївської міської ради та комунального підприємства «Миколаївські парки» проігнорували це засідання.