«Миколаївські парки» пошкодили платани на Соборній: інспектори розрахували ₴65 тисяч збитків
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- Даріна Мельничук
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18:22, 09 січня, 2025
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У Миколаєві на Соборній працівники «Миколаївських парків» поновили роботи з обрізки платанів, однак державні інспектори заявили, що ці дії шкодять деревам.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Екологи зазначили, що замість рекомендованої санітарної обрізки, яка полягає у видаленні сухих та аварійних гілок, на більшості дерев виконали сильне омолоджувальне обрізання з повним зрізом крони до основи скелетних гілок.
«Омолоджувальне обрізання допустиме лише для дерев, вершина яких всихає, а ріст пагонів припинився, і має проводитися поступово протягом кількох років. Подібні дії призводять до утворення великих ран, які роблять дерева вразливими до грибкових уражень, порушують функціонування стовбурів і гілок та фактично перетворюють дерева на понівечені», — пояснюють в інспекції.
Також у повідомленні вказали, що працівники «Миколаївських парків» пошкодили до ступеня припинення росту 5 дерев породи «Платан».
За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить 65 тисяч гривень.
Крім цього, державні інспектори склали чотири протоколи за статтею 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо працівників комунального підприємства «Миколаївські парки».
Скандальна обрізка дерев на Соборній в Миколаєві
Як відомо, в центрі Миколаєва вже третій день поспіль комунальне підприємство «Миколаївські парки» проводить обрізку платанів. Комунальники запевнили, що дерева не втратять своєї декоративної якості. Однак через це представники екоінспекції викликали поліцію для складення протоколу. Директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай заявив, що обрізка дерев між Спаською та Великою Морською є частиною планових робіт, що виконуються згідно з затвердженим графіком та рішенням виконкому. 7 січня роботи громадськості та екоінспекції вдалось призупинити роботи комунальників.
Але вранці 8 січня комунальне підприємство відновило роботи з обрізки дерев. На місце події викликали співробітників поліції. Пізніше туди прибув директор КП «Миколаївські парки». У розмові він зауважив, що поліція не може забезпечити роботу комунальників і перешкоджають їм. Крім того, Чучмай пояснив, що дерева на вулиці Соборній обрізають за зверненням місцевих жителів.
Однак миколаївські екологи щодо цієї ситуації притримуються кардинально іншої точки зору. Наприклад, екологиня Діана Крисінська каже про грубе порушення екологічних норм. Вона стверджує, що КП обрізає здорові гілки платанів, яким більше 30 років без дозволу.
9 січня під дописом «МикВісті» в соцмережах ексвіцемер Миколаєва Таміла Бугаєнко написала, що намагалася переконати працівників «Миколаївських парків» припинити обрізку платанів на Соборній, що є це знущання над деревами.
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