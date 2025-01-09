«Миколаївські парки» пошкодили платани на Соборній: інспектори розрахували ₴65 тисяч збитків

Працівники «Миколаївських парків» обрізають платани по вулиці Соборній. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві на Соборній працівники «Миколаївських парків» поновили роботи з обрізки платанів, однак державні інспектори заявили, що ці дії шкодять деревам.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Екологи зазначили, що замість рекомендованої санітарної обрізки, яка полягає у видаленні сухих та аварійних гілок, на більшості дерев виконали сильне омолоджувальне обрізання з повним зрізом крони до основи скелетних гілок.

«Омолоджувальне обрізання допустиме лише для дерев, вершина яких всихає, а ріст пагонів припинився, і має проводитися поступово протягом кількох років. Подібні дії призводять до утворення великих ран, які роблять дерева вразливими до грибкових уражень, порушують функціонування стовбурів і гілок та фактично перетворюють дерева на понівечені», — пояснюють в інспекції.

Також у повідомленні вказали, що працівники «Миколаївських парків» пошкодили до ступеня припинення росту 5 дерев породи «Платан».

За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить 65 тисяч гривень.

Крім цього, державні інспектори склали чотири протоколи за статтею 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо працівників комунального підприємства «Миколаївські парки».