«Люди просять!», — головний озеленювач Миколаєва пояснив, навіщо пиляє платани на Соборній

Директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай пояснив, що дерева на вулиці Соборній обрізають за зверненням місцевих жителів.

Про це він сказав у коментарі «МикВісті».

За словами Дмитра Чучмая, комунальне підприємство щодня отримує сотні звернень щодо гілок, які можуть загрожувати перехожим та автомобілям.

Лише по Соборній за останній час комунальники отримали більше 100 скарг.

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— По перше, це для здоровʼя дерева. Всі платани по вулиці Соборній були висаджені в 51-54-му роках десь так. Підрізали їх у 2019-му році. Тобто пройшло вже 5 років. Ще раз, це для здоровʼя дерева. По-друге, це безпека мешканців міста Миколаєва, котрі постійно гуляють по цій вулиці. Це єдина вулиця в Миколаєві пішохідна завдовжки 1,5 кілометри, — сказав Дмитро Чучмай. — А багато звернень ви з цього приводу отримали від людей?, — перепитав журналіст «МикВісті». — Так, дуже багато, — сказав посадовець. — Дуже багато це 5 чи 100?, — уточнив журналіст. — Якщо по Соборній, то десь 100 точно. Люди просять. Гілки нависають над пішохідною частиною, загрожуючи безпеці наших мешканців. Ми неодноразово мали випадки, коли гілки травмували пішоходів, падали на машини. Ця проблема є постійно. Наразі всі агротехнічні терміни дозволяють нам привести до ладу Соборну, де такий великий трафік людей, — відповів Дмитро Чучмай.

Він зауважив, що дані заяви готовий надати для розгляду. Редакція «МикВісті» звернеться з відповідним запитом до підприємства.

Як відомо, у вівторок, 7 січня, працівники «Миколаївських парків» обрізали платани по вулиці Соборній. Комунальники запевнили, що дерева не втратять своєї декоративної якості. Через це представники екоінспекції викликали поліцію для складення протоколу.

Директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай заявив, що обрізка дерев між Спаською та Великою Морською є частиною планових робіт, що виконуються згідно з затвердженим графіком та рішенням виконкому.

Вранці 8 січня комунальне підприємство відновило роботи з обрізки дерев. На місце події викликали співробітників поліції. Пізніше туди прибув директор КП «Миколаївські парки». У розмові він зауважив, що поліція не може забезпечити роботу комунальників і перешкоджають їм.

Раніше в коментарі «МикВісті» екоінспекторка Наталя Барчук розповіла, це вже не перший випадок, коли працівники КП «Миколаївські парки» здійснюють обрізку дерев по вулиці Соборні із порушенням законодавства. В лютому 2024 року комунальники також проводили роботи з кронування дерев на вулиці Соборній. Тоді це викликало обурення містян та представників Держекоінспекції, роботи довелося призупинили.