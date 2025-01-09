Жоден представник влади Миколаєва не прийшов на засідання екологічної комісії облради щодо скандалу з обрізкою дерев

9 січня комісія з екології Миколаївської облради обговорила обрізку дерев на Соборній в Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Представники Миколаївської міської ради та комунального підприємства «Миколаївські парки» проігнорували екологічну комісію Миколаївської обласної ради, яка зібралась щодо ситуації із скандальною обрізкою платанів на вулиці Соборній.

Комісія пройшла у четвер, 9 січня, повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Зазначимо, що на сьогоднішньому засіданні, крім депутатів облради, були присутні також представники Держекоінспекції, Національної поліції та прокуратури Миколаївщини.

На комісію були запрошені мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, а також керівник Департаменту ЖКГ Дмитро Бездольний та директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай. Однак жодного представника міської влади на комісії не було.

— Ми запрошували представників громадськості, спектр представництва правоохоронних органів. Дуже щільний графік в представників Миколаївської міської ради та чиновників, вони не знайшли час прийти на комісію, — сказала перед початком комісії голова Алла Ряжських.

Скандальна обрізка дерев на Соборній в Миколаєві

Як відомо, в центрі Миколаєва вже третій день поспіль комунальне підприємство «Миколаївські парки» проводить обрізку платанів. Комунальники запевнили, що дерева не втратять своєї декоративної якості. Однак через це представники екоінспекції викликали поліцію для складення протоколу. Директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай заявив, що обрізка дерев між Спаською та Великою Морською є частиною планових робіт, що виконуються згідно з затвердженим графіком та рішенням виконкому. 7 січня роботи громадськості та екоінспекції вдалось призупинити роботи комунальників.

Але вранці 8 січня комунальне підприємство відновило роботи з обрізки дерев. На місце події викликали співробітників поліції. Пізніше туди прибув директор КП «Миколаївські парки». У розмові він зауважив, що поліція не може забезпечити роботу комунальників і перешкоджають їм. Крім того, Чучмай пояснив, що дерева на вулиці Соборній обрізають за зверненням місцевих жителів.

Однак миколаївські екологи щодо цієї ситуації притримуються кардинально іншої точки зору. Наприклад, екологиня Діана Крисінська каже про грубе порушення екологічних норм. Вона стверджує, що КП обрізає здорові гілки платанів, яким більше 30 років без дозволу.

9 січня під дописом «МикВісті» в соцмережах ексвіцемер Миколаєва Таміла Бугаєнко написала, що намагалася переконати працівників «Миколаївських парків» припинити обрізку платанів на Соборній, що є це знущання над деревами.