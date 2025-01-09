Жительку Херсонщини судитимуть за колабораціонізм: очолювала окупаційну адміністрацію

Жительку Херсонщини судитимуть за колабораціонізм. Ілюстрація: Херсонська обласна прокуратура

На Херсонщині перед судом постане жителька села Благодатне, яка під час російської окупації добровільно очолила управління окупаційної адміністрації. Їй інкримінують колабораціонізм.

Як повідомили в обласній прокуратурі, у жовтні 2022 року обвинувачена погодилася на посаду так званого «начальника територіального управління поселення Благодатне». Вона виконувала адміністративні та господарські функції, співпрацюючи з окупантами.

Тепер їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Крім того, суд може заборонити обіймати певні посади або займатися окремими видами діяльності строком від 10 до 15 років та конфіскувати майно.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці обвинувачують двох жительок Херсонщини в організації та проведенні незаконних виборів президента РФ на тимчасово окупованій території регіону.