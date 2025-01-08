Двох жительок Херсонщини підозрюють у колабораціонізмі
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- Даріна Мельничук
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19:55, 08 січня, 2025
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Правоохоронці обвинувачують двох жительок Херсонщини в організації та проведенні незаконних виборів президента РФ на тимчасово окупованій території регіону.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
За даними слідства, під час окупації 23-річна підозрювана очолила «дільничну виборчу комісію» у Чаплинці. Вона займалася облаштуванням «виборчої дільниці», підбором «членів комісії» та організацією їх роботи, а також агітаційною діяльністю.
Також жінка підраховувала «бюлетенів», отримані у результаті незаконного голосування, та доставляла їх до «виборчої комісії Херсонської області».
Крім цього, інша 52-річна підозрювана працювала «членом дільничної виборчої комісії з правом вирішального голосу» у Новій Каховці. Вона перевіряла виборців, видавала бюлетені та пояснювала правила їх заповнення.
Херсонська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру двом жителькам регіону в колабораційній діяльності за частиною 2 статті 28 та частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, правоохоронці обвинувачують викладачку одного з місцевих вишів, яка працювала на РФ під час окупації регіону.
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