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Двох жительок Херсонщини підозрюють у колабораціонізмі

На Херсонщині підозрюють місцевих жительок в колабораціонізмі. Ілюстраційне фото: Херсонська обласна прокуратураНа Херсонщині підозрюють двох жительок в колабораціонізмі. Зображення: Херсонська обласна прокуратура

Правоохоронці обвинувачують двох жительок Херсонщини в організації та проведенні незаконних виборів президента РФ на тимчасово окупованій території регіону.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, під час окупації 23-річна підозрювана очолила «дільничну виборчу комісію» у Чаплинці. Вона займалася облаштуванням «виборчої дільниці», підбором «членів комісії» та організацією їх роботи, а також агітаційною діяльністю. 

Також жінка підраховувала «бюлетенів», отримані у результаті незаконного голосування, та  доставляла їх до «виборчої комісії Херсонської області».

Крім цього, інша 52-річна підозрювана працювала «членом дільничної виборчої комісії з правом вирішального голосу» у Новій Каховці. Вона перевіряла виборців, видавала бюлетені та пояснювала правила їх заповнення.

Херсонська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру двом жителькам регіону в колабораційній діяльності за частиною 2 статті 28 та частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, правоохоронці обвинувачують викладачку одного з місцевих вишів, яка працювала на РФ під час окупації регіону.

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