 Обстріли церков і пам’яток: в прокуратурі розповіли про наслідки російських атак по Херсонщині

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Головна Новини Правосуддя 21:33, 17 липня, 2026

Обстріли церков і пам’яток: в прокуратурі розповіли про наслідки російських атак по Херсонщині

Катерининський собор у Херсоні після ранкового обстрілу 20 грудня 2024 року. Фото: пресслужба Херсонської єпархії УПЦ МПКатерининський собор у Херсоні після ранкового обстрілу 20 грудня 2024 року. Фото: пресслужба Херсонської єпархії УПЦ МП

Правоохоронці Херсонської області розслідують 75 кримінальних проваджень через обстріли російськими військами релігійних споруд. Серед пошкоджених об’єктів є й храми, які мають статус пам’яток культурної спадщини.

Про це розповів начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Херсонської обласної прокуратури Олексій Бутенко, пише видання «Місто сонця».

За його словами, 39 проваджень стосуються атак на храми у Херсоні, ще 36 — у громадах області. За всіма цими фактами тривають досудові розслідування.

— Аналіз задокументованих руйнувань свідчить: російські військові завдають ударів по храмах Православної церкви України та молитовних будинках інших конфесій. Це ще раз спростовує заяви російської пропаганди про нібито «захист православ’я». Насправді вони знищують усе, що опиняється в зоні їхнього ураження, — зазначив він.

Окремо прокуратура документує пошкодження релігійних споруд, які є об’єктами культурної спадщини. Наразі розслідують 28 кримінальних проваджень щодо пошкодження 13 таких пам’яток.

Нагадаємо, що на будівлі Херсонського обласного художнього музею встановили міжнародний знак «Блакитний щит» — символ захисту культурних об’єктів під час війни.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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