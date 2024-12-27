На Херсонщині підозрюють у колабораціонізмі викладачку одного з місцевих вишів. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Правоохоронці обвинувачують викладачку одного з місцевих вишів, яка працювала на РФ під час окупації регіону.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, що у липні 2022 року підозрювана працювала на посаді «декана факультету психології» вищого навчального закладу, створеного незаконною владою та зареєстрованого за російським законодавством.

«Вона організовувала освітній процес за стандартами РФ, викладала навчальні дисципліни російською мовою та представляла заклад на заходах, які проводилися у вищих навчальних закладах Росії», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заклад діяв на базі херсонського університету під назвою «Державна бюджетна освітня установа вищої освіти Херсонської області «Херсонський державний педагогічний університет».

Херсонська обласна прокуратура заочно повідомила жінці про підозру у колабораціонізмі, що передбачає частина 3 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Херсонщині до 11 років вʼязниці засудили колишню директорку школи у Білозерській громаді, яка впроваджувала російську навчальну програму в закладі освіти під час окупації регіону.