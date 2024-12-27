  • пʼятниця

    27 грудня, 2024

  • 0.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 27 грудня , 2024 пʼятниця

  • Миколаїв • 0.9° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Херсонщині підозрюють у колабораціонізмі викладачку одного з місцевих вишів

На Херсонщині підозрюють викладачку одного з місцевих вишів у колабораціонізмі. Фото: Херсонська обласна прокуратураНа Херсонщині підозрюють у колабораціонізмі викладачку одного з місцевих вишів. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Правоохоронці обвинувачують викладачку одного з місцевих вишів, яка працювала на РФ під час окупації регіону.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, що у липні 2022 року підозрювана працювала на посаді «декана факультету психології» вищого навчального закладу, створеного незаконною владою та зареєстрованого за російським законодавством. 

«Вона організовувала освітній процес за стандартами РФ, викладала навчальні дисципліни російською мовою та представляла заклад на заходах, які проводилися у вищих навчальних закладах Росії», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заклад діяв на базі херсонського університету під назвою «Державна бюджетна освітня установа вищої освіти Херсонської області «Херсонський державний педагогічний університет».

Херсонська обласна прокуратура заочно повідомила жінці про підозру у колабораціонізмі, що передбачає частина 3 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Херсонщині до 11 років вʼязниці засудили колишню директорку школи у Білозерській громаді, яка впроваджувала російську навчальну програму в закладі освіти під час окупації регіону.

Останні новини про: Херсонська обласна прокуратура

Працювали на РФ: у Херсонській області судитимуть двох жительок
Ексдиректорку херсонської школи засудили до 11 років за колабораціонізм
Жительку Херсонщини засудили до 10 років за колабораціонізм
Реклама

Читайте також:

новини

Для Коблевого за ₴9,5 млн розроблять план просторового розвитку: територію досліджуватимуть з дрона

Юлія Бойченко
новини

З бюджету Баштанки у 2025 році виділять ₴30 млн на підтримку ЗСУ

Аліна Квітко
новини

«Зимовий джаз при свічках»: у Миколаєві відбувся концерт до Різдва

Даріна Мельничук
новини

В Держагенстві відновлення ще не визначились, якої потужності буде водогін для Миколаєва: «Чекаємо розрахунків ОВА»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві затвердили новий тролейбусний маршрут «мікрорайон Північний — Сухий фонтан»

Юлія Бойченко

Останні новини про: Херсонська обласна прокуратура

Жительку Херсонщини засудили до 10 років за колабораціонізм
Ексдиректорку херсонської школи засудили до 11 років за колабораціонізм
Працювали на РФ: у Херсонській області судитимуть двох жительок

Колишній боєць миколаївської 79-ї бригади зібрав понад 100 дронів для фронту

Цьогоріч Миколаїв отримав ₴3,6 млрд допомоги від міжнародних партнерів

2 години тому

В Очакові знесуть 24 дерева: виконком ухвалив рішення

Головне сьогодні