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Ексдиректорку херсонської школи засудили до 11 років за колабораціонізм

На Херсонщині колишню директорку школи засудили до 11 років за колабораціонізм. Фото: Херсонська обласна прокуратураНа Херсонщині колишню директорку школи засудили до 11 років за колабораціонізм. Фото: Херсонська обласна прокуратура

На Херсонщині до 11 років вʼязниці засудили колишню директорку школи у Білозерській громаді, яка впроваджувала російську навчальну програму в закладі освіти під час окупації регіону.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що у серпні 2022 року на базі Кізомиської школи незаконна влада створила «Державну бюджетну освітню установу Херсонської області «Кізомиська школа Білозерського муніципального округу». 

Зазначається, що засуджена очолила заклад освіти, тому забезпечувала навчання за російськими стандартами. Також вона підбирала до колективу вчителів, які працювали за освітньою програмою РФ.

Суд визнав винною ексдиректорку в колабораціонізмі та пособництві державі-агресору за частиною 3 статті 111-1 та частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України. Їй призначили покарання — 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також заборонили обіймати посади та займатися освітньою діяльністю протягом 15 років.

Нагадаємо, на Херсонщині судитимуть двох місцевих жительок, які працювали у незаконно створеному правоохоронному органі.

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