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Працювали на РФ: у Херсонській області судитимуть двох жительок

Ілюстраційне фото: FotoliaНа Херсонщині судитимуть двох жительок за співпрацю з РФ. Ілюстраційне фото: Fotolia

На Херсонщині судитимуть двох місцевих жительок, які працювали у незаконно створеному правоохоронному органі.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що обвинувачені у червні 2022 року працювали на посадах «начальника загального відділу» та «заступника начальника управління реєстрації та обліку платників податків» у незаконно створеній «Податковій службі Херсонської області».

«Вони сприяли окупаційній владі у поширенні авторитету незаконно створених органів серед місцевого населення, щоб забезпечувати їх функціонування та посилити заходи тимчасової окупації територій Херсонської області», — додали у повідомленні.

Херсонська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно двох жительок регіону за фактом добровільного зайняття посади у незаконному правоохоронному органі, що передбачає частина 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, правоохоронці обвинувачують жителя Херсона в організації та проведенні незаконного референдуму в місті.

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