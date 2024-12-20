Працювали на РФ: у Херсонській області судитимуть двох жительок
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- Даріна Мельничук
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20:05, 20 грудня, 2024
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На Херсонщині судитимуть двох місцевих жительок, які працювали у незаконно створеному правоохоронному органі.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Слідство встановило, що обвинувачені у червні 2022 року працювали на посадах «начальника загального відділу» та «заступника начальника управління реєстрації та обліку платників податків» у незаконно створеній «Податковій службі Херсонської області».
«Вони сприяли окупаційній владі у поширенні авторитету незаконно створених органів серед місцевого населення, щоб забезпечувати їх функціонування та посилити заходи тимчасової окупації територій Херсонської області», — додали у повідомленні.
Херсонська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно двох жительок регіону за фактом добровільного зайняття посади у незаконному правоохоронному органі, що передбачає частина 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, правоохоронці обвинувачують жителя Херсона в організації та проведенні незаконного референдуму в місті.
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