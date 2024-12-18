У Херсоні місцевого жителя судитимуть за колабораціонізм
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- Даріна Мельничук
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16:43, 18 грудня, 2024
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Правоохоронці обвинувачують жителя Херсона в організації та проведенні незаконного референдуму в місті.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Слідство встановило, що чоловік у вересні 2022 року добровільно працював «членом дільничної виборчої комісії» створеною російською владою на території Дніпровського району Херсона.
«Чоловік приймав та перевіряв «виборців» відповідно до списків, а також видавав бюлетені. Він агітував жителів Херсона підтримати вихід регіону зі складу України й приєднання до РФ», — додали у повідомленні.
Херсонська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жителя Херсона за фактом колабораціонізму, що передбачає частина 2 статті 28 та частина 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, колишнього пенітенціарія з Херсонської області засудили до 15 років вʼязниці за державну зраду.
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