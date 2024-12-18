  • середа

    18 грудня, 2024

  • 5.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 грудня , 2024 середа

  • Миколаїв • 5.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Херсоні місцевого жителя судитимуть за колабораціонізм

Жителя Херсона судитимуть за колабораціонізм. Фото: Херсонська обласна прокуратураЖителя Херсона судитимуть за колабораціонізм. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Правоохоронці обвинувачують жителя Херсона в організації та проведенні незаконного референдуму в місті.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що чоловік у вересні 2022 року добровільно працював «членом дільничної виборчої комісії» створеною російською владою на території Дніпровського району Херсона.

«Чоловік приймав та перевіряв «виборців» відповідно до списків, а також видавав бюлетені. Він агітував жителів Херсона підтримати вихід регіону зі складу України й приєднання до РФ», — додали у повідомленні.

Херсонська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жителя Херсона за фактом колабораціонізму, що передбачає частина 2 статті 28 та частина 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, колишнього пенітенціарія з Херсонської області засудили до 15 років вʼязниці за державну зраду.

Останні новини про: Херсонська обласна прокуратура

Жительку Херсонщини засудили до 7 років за колабораціонізм
Жителя Херсонщини засудили до 10 років за співпрацю з РФ
Експосадовця виправної колонії Херсонщини засудили до 15 років за держзраду
Реклама

Читайте також:

новини

Облрада створить відзнаку «За захист Миколаївщини»

Володимир Коваль
новини

МСЕК у Миколаєві приєднають до обласної лікарні

Аліса Мелік-Адамян
новини

У мерії порахували, що на ЖКГ потрібно майже ₴66 млрд на п‘ять років — це близько 13 річних бюджетів Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Продаж живих ялинок у Миколаєві: де і за яку ціну можна купити

Володимир Коваль
новини

На Миколаївщині у 2025 році хочуть реалізувати 151 інвестиційний проєкт на понад ₴30 млрд

Олена Козубовська

Останні новини про: Херсонська обласна прокуратура

Експосадовця виправної колонії Херсонщини засудили до 15 років за держзраду
Жителя Херсонщини засудили до 10 років за співпрацю з РФ
Жительку Херсонщини засудили до 7 років за колабораціонізм

Миколаївська облрада проситиме місто звільнити лікарні від сплати земельного податку

Верховна Рада не розглянула законопроєкт про покарання журналістів за публікацію даних з реєстрів

3 години тому

МСЕК у Миколаєві приєднають до обласної лікарні

Головне сьогодні