У Херсоні місцевого жителя судитимуть за колабораціонізм

Жителя Херсона судитимуть за колабораціонізм. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Правоохоронці обвинувачують жителя Херсона в організації та проведенні незаконного референдуму в місті.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що чоловік у вересні 2022 року добровільно працював «членом дільничної виборчої комісії» створеною російською владою на території Дніпровського району Херсона.

«Чоловік приймав та перевіряв «виборців» відповідно до списків, а також видавав бюлетені. Він агітував жителів Херсона підтримати вихід регіону зі складу України й приєднання до РФ», — додали у повідомленні.

Херсонська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жителя Херсона за фактом колабораціонізму, що передбачає частина 2 статті 28 та частина 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, колишнього пенітенціарія з Херсонської області засудили до 15 років вʼязниці за державну зраду.