Експосадовця виправної колонії Херсонщини засудили до 15 років за держзраду

Колишнього пенітенціарія з Херсонщини засудили до 15 років. Ілюстраційне фото: Fotolia

Колишнього пенітенціарія з Херсонської області засудили до 15 років вʼязниці за державну зраду.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Слідство довело, що під час окупації Херсона чоловік погодився співпрацювати з РФ.

Зазначається, що у липні 2022 року він працював на посаді «заступника начальника управління служби виконання покарань Херсонської області», яка діяла за російськими законами.

У повідомленні додали, що чоловік забезпечив функціонування незаконного правоохоронного органу, виконував накази росіян, за що отримував зарплату в російських рублях.

Херсонська обласна та окружна прокуратури визнали винним колишнього посадовця виправної колонії у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України.

Суд призначив покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, мешканця села Чорнобаївка Херсонської області засудили до 15 років вʼязниці за співпрацю з РФ під час окупації регіону.