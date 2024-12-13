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Жителя Херсонщини засудили до 10 років за співпрацю з РФ

На Херсонщині засудили місцевого жителя до 15 років за співпрацю з РФ. Фото: Херсонська обласна прокуратураНа Херсонщині засудили місцевого жителя до 15 років за співпрацю з РФ. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Мешканця села Чорнобаївка Херсонської області засудили до 15 років вʼязниці за співпрацю з РФ під час окупації регіону.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Слідство довело, що під час окупації Херсонщини засуджений працював на посаді «директора комунального підприємства ВГА Чорнобаївської територіальної громади».

«Він виконував завдання, покладені окупаційною адміністрацією, зокрема опікувався розселенням особового складу російських військових. Також забезпечив проведення земельних робіт між Степанівкою та Чорнобаївкою, щоб унеможливити пересування мирного населення поза блокпостами окупантів» — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік допомагав росіянам орієнтуватися на місцевості. Він надавав інформацію про інфраструктуру та наявні об’єкти з продовольством, а також організував базування військової техніки РФ та її ремонт на території комунальних об’єктів.

Крім цього, засуджений публічно підтримував збройну агресію РФ проти України, закликаючи жителів регіону брати участь у незаконному референдумі та голосувати на користь Росії.

Херсонської обласна та окружна прокуратура визнала винним мешканця селища Чорнобаївка у пособництві РФ, що передбачає частина 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, жительку села Софіївка Херсонської області засудили до 15 років вʼязниці за організацію та проведення незаконного референдуму.

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