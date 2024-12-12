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Жительку Херсонщини засудили до 7 років за колабораціонізм

На Херсонщині засудили колаборантку до 7 років увʼязнення. Фото: Херсонська обласна прокуратураНа Херсонщині засудили колаборантку до 7 років увʼязнення. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Місцеву жительку села Софіївка Херсонської області засудили до 15 років вʼязниці за організацію та проведення незаконного референдуму.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Слідство довело, що у вересні 2022 року обвинувачена працювала у незаконно створеній  «виборчій комісії», яка проводила референдум щодо приєднання тимчасово окупованої території Херсонщини до РФ.

«Жінка обходила приватні будинки у Софіївці, видавала «бюлетені» та вела облік осіб, які проголосували. За це отримала грошову винагороду в російських рублях», — додали у повідомленні.

У судовому засіданні жінка своєї вини не визнала та намагалася оскаржити вирок в апеляційній інстанції. Однак суд, розглянувши апеляційну скаргу, залишив рішення суду першої інстанції без змін, а апеляційну скаргу – без задоволення.

Херсонська обласна прокуратура відстояла в апеляційній інстанції вирок жительці Херсонщини за колабораціонізм, що передбачають частина 2 статті 28 та частина 5 статті  111-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Херсоні обвинувачують місцеву жительку за розповсюдження газет, що виправдовували військову агресію РФ проти України.

 

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