Жительку Херсонщини засудили до 7 років за колабораціонізм
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- Даріна Мельничук
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18:48, 12 грудня, 2024
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Місцеву жительку села Софіївка Херсонської області засудили до 15 років вʼязниці за організацію та проведення незаконного референдуму.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Слідство довело, що у вересні 2022 року обвинувачена працювала у незаконно створеній «виборчій комісії», яка проводила референдум щодо приєднання тимчасово окупованої території Херсонщини до РФ.
«Жінка обходила приватні будинки у Софіївці, видавала «бюлетені» та вела облік осіб, які проголосували. За це отримала грошову винагороду в російських рублях», — додали у повідомленні.
У судовому засіданні жінка своєї вини не визнала та намагалася оскаржити вирок в апеляційній інстанції. Однак суд, розглянувши апеляційну скаргу, залишив рішення суду першої інстанції без змін, а апеляційну скаргу – без задоволення.
Херсонська обласна прокуратура відстояла в апеляційній інстанції вирок жительці Херсонщини за колабораціонізм, що передбачають частина 2 статті 28 та частина 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Херсоні обвинувачують місцеву жительку за розповсюдження газет, що виправдовували військову агресію РФ проти України.
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