Розповсюджувала газети, в яких виправдовували РФ: судитимуть жительку Херсона

Жительку Херсона обвинувачують у співпраці з РФ. Фото: Херсонська обласна прокуратура У Херсоні обвинувачують місцеву жительку за розповсюдження газет, що виправдовували військову агресію РФ проти України.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Слідство стверджує, що влітку 2022 року жінка отримала від окупаційної адміністрації друковані видання «Наддніпрянська правда Видання військово-цивільної адміністрації Херсонської області» та «Комсомольська правда».

Зазначається, що обвинувачена передавала газети співробітникам одному із комунальних підприємств Херсона, в якому працювала під час окупації.

«У газеті виправдовували збройну агресію РФ проти України, російських військових у публікаціях називали визволителями, також виправдовували окупацію території. Дії української армії визначалися як тероризм», — додали у повідомленні.

Херсонська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно місцевої жительки за поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України за частиною 2 статті 436-2 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, правоохоронці підозрюють експрацівника херсонської виправної колонії у незаконному переміщенні засуджених та змушені їх до праці на РФ під час окупації регіону.