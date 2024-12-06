Змушував засуджених будувати «СІЗО»: підозрюється експрацівник херсонської виправної колонії

На Херсонщині експрацівника виправної колонії підозрюють у порушенні законів війни. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Правоохоронці підозрюють експрацівника херсонської виправної колонії у незаконному переміщенні засуджених та змушені їх до праці на РФ під час окупації регіону.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура

Зазначається, під час окупації Херсона підозрюваний співпрацював із РФ, працюючи «першим заступником начальника установи «Слідчий ізолятор № 1», що входив до незаконно створеної системи управління виконання покарань у Херсонській області.

Восени 2022 року він разом із окупаційною владою організував переміщення засуджених із «Північної виправної колонії № 90» до «Голопристанської виправної колонії № 7».

За інформацією правоохоронців, понад 1 500 осіб депортували спецавтомобілями до колоній у РФ та на тимчасово окупованих територіях України.

Також з грудня 2022 року підозрюваний залучав частину переміщених засуджених до примусових робіт у Генічеському районі.

«Під конвоєм їх змушували носити каміння та щебінь для будівництва фундаменту нового слідчого ізолятора, копати ями для водопроводу та збирати пісок для будівельних робіт», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронці викрили російського поліцейського, який допитував та катував жителя Херсона під час окупації.