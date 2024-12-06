  • пʼятниця

    6 грудня, 2024

  • 3.8°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 6 грудня , 2024 пʼятниця

  • Миколаїв • 3.8° Легкий дощ

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Змушував засуджених будувати «СІЗО»: підозрюється експрацівник херсонської виправної колонії

На Херсонщині експрацівника виправної колонії підозрюють у порушенні законів війни. Фото: Херсонська обласна прокуратураНа Херсонщині експрацівника виправної колонії підозрюють у порушенні законів війни. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Правоохоронці підозрюють експрацівника херсонської виправної колонії у незаконному переміщенні засуджених та змушені їх до праці на РФ під час окупації регіону.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура

Зазначається, під час окупації Херсона підозрюваний співпрацював із РФ, працюючи «першим заступником начальника установи «Слідчий ізолятор № 1», що входив до незаконно створеної системи управління виконання покарань у Херсонській області. 

Восени 2022 року він разом із окупаційною владою організував переміщення засуджених із «Північної виправної колонії № 90» до «Голопристанської виправної колонії № 7». 

За інформацією правоохоронців, понад 1 500 осіб депортували спецавтомобілями до колоній у РФ та на тимчасово окупованих територіях України.

Також з грудня 2022 року підозрюваний залучав частину переміщених засуджених до примусових робіт у Генічеському районі. 

«Під конвоєм їх змушували носити каміння та щебінь для будівництва фундаменту нового слідчого ізолятора, копати ями для водопроводу та збирати пісок для будівельних робіт», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронці викрили російського поліцейського, який допитував та катував жителя Херсона під час окупації.

Останні новини про: Херсонська обласна прокуратура

До 15 років засудили жительку Херсона за колабораціонізм
На Херсонщині підозрюють професорку одного з місцевих вишів у колабораціонізмі
Катував та допитував жителя Херсона: підозрюється поліцейський РФ
Реклама

Читайте також:

новини

«Це недешево», — у Миколаєві цьогоріч відмовились від встановлення центральної ялинки

Аліса Мелік-Адамян
новини

Різанина у Миколаєві: у суді допитають слідчу, що складала протокол, в якому виявили помилки

Аліса Мелік-Адамян
новини

«До кінця року встигнемо», — в ОВА повідомили, що майже виконали план по розмінуванню Миколаївщини у 2024 році

Юлія Бойченко
новини

Підрядник відбудував вже майже половину зруйнованої будівлі ліцею №2 у центрі Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Депутатка Федорова обурилась фуршетом облради до Дня самоврядування в Миколаєві

Олена Козубовська

Останні новини про: Херсонська обласна прокуратура

Катував та допитував жителя Херсона: підозрюється поліцейський РФ
На Херсонщині підозрюють професорку одного з місцевих вишів у колабораціонізмі
До 15 років засудили жительку Херсона за колабораціонізм

Графік відключень світла у Миколаєві та області 7 грудня

Очаківська міська рада планує безкоштовне харчування для школярів та дітей у дитсадках у 2025 році

З бюджету Баштанського району на підтримку ЗСУ передали вже ₴93 млн

Наслідки ракетного обстрілу: у Вознесенську російські війська зруйнували 5 будинків, ще 35 пошкодили