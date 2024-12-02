Катував та допитував жителя Херсона: підозрюється поліцейський РФ

Правоохоронці викрили поліцейського РФ, який катував і допитував жителя Херсона. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили російського поліцейського, який допитував та катував жителя Херсона під час окупації.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що підозрюваний — капітан поліції Міністерства внутрішніх справ РФ, якого у червні 2022 року відправили у Херсонську область для забезпечення окупаційного режиму.

За інформацією правоохоронців, він працював у «тимчасовому управлінні МВС Росії по Херсонській області», створеного владою РФ на базі захопленого ізолятора тимчасового тримання у Херсоні.

«Підозрюваний допитував, знущався і катував ув'язненого жителя Херсону, вимагаючи від нього зізнань у співпраці із Збройними силами України. Разом із іншими співробітниками він бив потерпілого, імітував його розстріл, погрожував відрізати кінцівки за допомогою болгарки та вбити», — йдеться у повідомленні.

Також протягом майже двох місяців його утримували у виснажливих і антисанітарних умовах, після чого відпустили без надання будь-яких документів щодо підстав для затримання та ув’язнення.

Херсонська обласна прокуратура встановила та заочно повідомила про підозру російському поліцейському у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів і звичаїв війни за частиною 2 статті 28 та чатиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, правоохоронці обвинувачують професорку, яка очолила кафедру одного з Херсонських університетів під час окупації.