На Херсонщині підозрюють професорку одного з місцевих вишів у колабораціонізмі. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Правоохоронці обвинувачують професорку, яка очолила кафедру одного з Херсонських університетів під час окупації.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що у жовтні 2022 року підозрювана працювала «виконуючою обовʼязки завідувача кафедри прикладної психології та розвитку особистості факультету психології» вищого навчального закладу, який створила окупаційною владою та зареєструвала за російським законодавством.

Навчальний заклад діяв на базі захопленого херсонського вишу під назвою Державна бюджетна освітня установа вищої освіти Херсонської області «Херсонський державний педагогічний університет».

Пізніше російська адміністрація «підвищила» підозрювану до посади завідувачки кафедри.

«Вона організовувала освітній процес за стандартами РФ, викладала навчальні дисципліни російською мовою та представляла заклад на освітніх заходах, які проводилися у вишах Росії», — йдеться у повідомленні.

Херсонської обласна прокуратура заочно повідомила про підозру професорці одного з місцевих вишів у колабораціонізмі за частиною 3 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Херсоні до 15 років вʼязниці засудили місцеву жительку, яка працювала у незаконно створеному криміналістичному центрі під час окупації.