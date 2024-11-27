  • середа

    27 листопада, 2024

  • 0.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 27 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 0.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Херсонщині підозрюють професорку одного з місцевих вишів у колабораціонізмі

На Херсонщині підозрюють професорку одного з місцевих вишів у колабораціонізмі. Фото: Херсонська обласна прокуратураНа Херсонщині підозрюють професорку одного з місцевих вишів у колабораціонізмі. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Правоохоронці обвинувачують професорку, яка очолила кафедру одного з Херсонських університетів під час окупації.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що у жовтні 2022 року підозрювана працювала «виконуючою обовʼязки завідувача кафедри прикладної психології та розвитку особистості факультету психології» вищого навчального закладу, який створила окупаційною владою та зареєструвала за російським законодавством. 

Навчальний заклад діяв на базі захопленого херсонського вишу під назвою Державна бюджетна освітня установа вищої освіти Херсонської області «Херсонський державний педагогічний університет».

Пізніше російська адміністрація «підвищила» підозрювану до посади завідувачки кафедри. 

«Вона організовувала освітній процес за стандартами РФ, викладала навчальні дисципліни російською мовою та представляла заклад на освітніх заходах, які проводилися у вишах Росії», — йдеться у повідомленні.

Херсонської обласна прокуратура заочно повідомила про підозру професорці одного з місцевих вишів у колабораціонізмі за частиною 3 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Херсоні до 15 років вʼязниці засудили місцеву жительку, яка працювала у незаконно створеному криміналістичному центрі під час окупації.

Останні новини про: Херсонська обласна прокуратура

Смертельне ДТП: херсонському правоохоронцю повідомили про підозру
Жительку Херсонщини підозрюють у колабораційній діяльності
До 15 років засудили жительку Херсона за колабораціонізм
Реклама

Читайте також:

новини

Депутатам пропонують скоротити склад виконкому Миколаєва

Аліна Квітко
новини

Домбровська відповіла депутату Січку, який розкритикував шкільне меню від Клопотенка: «Треба робити акцент на корисних продуктах»

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві почали демонтаж скульптури «Капуста» на Набережній

Аліса Мелік-Адамян
новини

Більшість миколаївських школярів не хочуть харчуватись за меню Клопотенка, — депутат Січко

Аліна Квітко
новини

Бюджет Миколаєва за рахунок держсубвенцій планують збільшити на ₴9,9 млн

Аліна Квітко

Останні новини про: Херсонська обласна прокуратура

До 15 років засудили жительку Херсона за колабораціонізм
Жительку Херсонщини підозрюють у колабораційній діяльності
Смертельне ДТП: херсонському правоохоронцю повідомили про підозру

Депутатам пропонують скоротити склад виконкому Миколаєва

«Там не те що на кріслах колісних, там ногами люди спотикаються», — у Миколаєві скаржаться на стан тротуару біля лікарні

В «ЕЛУ автодоріг» відзвітували про 100% готовності до погодних викликів у Миколаєві

«Стан катастрофічний», — депутат поскаржився на недоступність зупинок у Миколаєві для людей з інвалідністю

Графік відключень світла у Миколаєві та області 28 листопада