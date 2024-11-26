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До 15 років засудили жительку Херсона за колабораціонізм

Жительку Херсона засудили до 15 років за колабораціонізм. Фото: Херсонська обласна прокуратураЖительку Херсона засудили до 15 років за колабораціонізм. Фото: Херсонська обласна прокуратура

У Херсоні до 15 років вʼязниці засудили місцеву жительку, яка працювала у незаконно створеному криміналістичному центрі під час окупації.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що під час тимчасової окупації Херсона засуджена працювала в незаконно створеному правоохоронному органі – «Експертно-криміналістичний центр ГУ МВС Херсонської області».

«На посаді «експерта відділу фізико-хімічних досліджень» вона виконувала готувала висновки експертиз у межах діяльності цього незаконного органу», — додали у повідомленні.

Херсонська обласна прокуратура визнала винною місцеву жительку у колабораційній діяльності, що передбачає частина 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Суд призначив їй покарання — 15 років позбавлення волі із забороною обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органах строком на 15 років, із конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці підозрюють жительку Херсонської області, яка організовувала незаконний референдум в області.

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