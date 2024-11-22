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Жительку Херсонщини підозрюють у колабораційній діяльності

Жительницу Херсонщины подозревают в коллаборационной деятельности. Фото: Херсонская областная прокуратураЖительницу Херсонщины подозревают в коллаборационной деятельности. Фото: Херсонская областная прокуратура

Правоохоронці підозрюють жительку Херсонської області, яка організовувала незаконний референдум в області.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що підозрювана організовувала та проводила незаконний референдум,  організований РФ у вересні 2022 року на території сіл Суворівка, Лиманівка та Чорноморське в Скадовському районі Херсонської області.

«Вона проводила агітаційну роботу серед місцевих мешканців щодо обов’язкової участі у незаконному плебісциті, ходила по домівках людей, закликала голосувати на користь РФ», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, у Херсоні до 12 років вʼязниці засудили місцевого жителя, який організовував збір грошей для окупаційної влади.

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