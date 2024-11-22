Жительку Херсонщини підозрюють у колабораційній діяльності
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- Даріна Мельничук
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22:21, 22 листопада, 2024
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Правоохоронці підозрюють жительку Херсонської області, яка організовувала незаконний референдум в області.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Зазначається, що підозрювана організовувала та проводила незаконний референдум, організований РФ у вересні 2022 року на території сіл Суворівка, Лиманівка та Чорноморське в Скадовському районі Херсонської області.
«Вона проводила агітаційну роботу серед місцевих мешканців щодо обов’язкової участі у незаконному плебісциті, ходила по домівках людей, закликала голосувати на користь РФ», — додали у повідомленні.
Нагадаємо, у Херсоні до 12 років вʼязниці засудили місцевого жителя, який організовував збір грошей для окупаційної влади.
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