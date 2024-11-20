Співпрацював з окупаційною владою: жителя Херсона засуджено до 12 років

У Херсоні засудили до 12 років місцевого жителя за пособництво РФ. Фото: Херсонська обласна прокуратура

У Херсоні до 12 років вʼязниці засудили місцевого жителя, який організовував збір грошей для окупаційної влади.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що засуджений у травні 2022 року працював на посаді «першого заступника голови правління «Херсонської обласної спілки споживчих товариств».

«Він організовував щомісячний збір грошей з місцевих підприємств роздрібної торгівлі для передачі акумульованих сум «губернатору» регіону», — йдеться у повідомленні.

З червня по листопад 2022 року чоловік передав окупаційній адміністрації щонайменше 5 мільйонів рублів.

Також засуджений примушував підприємців реєструватися за законодавством РФ та переходити на розрахунки в рублях. Зокрема, він закликав виробників сільськогосподарської продукції реалізовувати її на тимчасово окупованих територіях України та в Росії.

Нагадаємо, на Херсонщині правоохоронці підозрюють колишню очільницю академічного ліцею при держуніверситеті у колабораційній діяльності.