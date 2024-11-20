Співпрацював з окупаційною владою: жителя Херсона засуджено до 12 років
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- Даріна Мельничук
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17:33, 20 листопада, 2024
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У Херсоні до 12 років вʼязниці засудили місцевого жителя, який організовував збір грошей для окупаційної влади.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Зазначається, що засуджений у травні 2022 року працював на посаді «першого заступника голови правління «Херсонської обласної спілки споживчих товариств».
«Він організовував щомісячний збір грошей з місцевих підприємств роздрібної торгівлі для передачі акумульованих сум «губернатору» регіону», — йдеться у повідомленні.
З червня по листопад 2022 року чоловік передав окупаційній адміністрації щонайменше 5 мільйонів рублів.
Також засуджений примушував підприємців реєструватися за законодавством РФ та переходити на розрахунки в рублях. Зокрема, він закликав виробників сільськогосподарської продукції реалізовувати її на тимчасово окупованих територіях України та в Росії.
Нагадаємо, на Херсонщині правоохоронці підозрюють колишню очільницю академічного ліцею при держуніверситеті у колабораційній діяльності.
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