Колишню очільницю ліцею на Херсонщині підозрюють у колабораційній діяльності

Ексочільницю ліцею на Херсонщині підозрюють у колабораційній діяльності. Фото: Херсонська обласна прокуратура

На Херсонщині правоохоронці підозрюють колишню очільницю академічного ліцею при держуніверситеті у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що 58-річна підозрювана у вересні 2023 року добровільно погодилась очолити незаконно створену «Херсонську обласну Думу першого скликання».

«Вона готує засідання «сесій» та питання, які виносяться на розгляд «депутатів», подає пропозиції щодо кандидатур на посади заступників та голів комісій, а також ставить свій підпис на проєктах рішень тощо», — йдеться у повідомленні.

Окрім цього ексочільниця напряму контактує з представниками окупаційної адміністрації регіону.

Херсонська обласна прокуратура заочно повідомила місцевій жительці про підозру в колабораційній діяльності за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, слідчі ідентифікували та повідомили про підозру російському військовому, який забезпечував нелегальне увʼязнення цивільних у Херсоні.