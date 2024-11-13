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Жорстоко поводився з мешканцями Херсона: правоохоронці встановили військового РФ

Правоохоронці викрили військового РФ, який жорстоко поводився з цивільними у Херсоні. Фото: Херсонська обласна прокуратураПравоохоронці ідентифікували військового РФ, який жорстоко поводився з цивільними у Херсоні. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Слідчі ідентифікували та повідомили про підозру російському військовому, який забезпечував нелегальне увʼязнення цивільних у Херсоні.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, з травня по липень 2022 року 46-річний підозрюваний забезпечував нелегальне ув’язнення цивільного чоловіка у камері захопленого ізолятору тимчасового тримання. 

«Він брав участь у допитах потерпілого із застосуванням фізичного насилля. Бив його кулаками та гумовою палицею», — йдеться у повідомленні.

Також російський військовий утримував чоловіка в антисанітарних умовах, без можливості провести гігієнічні процедури та під постійними погрозами завдання шкоди життю.

Херсонська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру військовому РФ у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. 

Нагадаємо, на Херсонщині до 15 років вʼязниці засудили депутата Новотроїцької селищної ради, який під час окупації регіону перейшов на бік РФ.

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