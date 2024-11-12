Депутата з Херсонщини засудили до 12 років за держзраду
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
18:30, 12 листопада, 2024
-
На Херсонщині до 15 років вʼязниці засудили депутата Новотроїцької селищної ради, який під час окупації регіону перейшов на бік РФ.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Зазначається, що керівник одного з приватних сільськогосподарських підприємств Херсонщини у 2022 році організував на його території розміщення військової техніки армії РФ.
Також посадовець займався розселенням особового складу російського війська у селищі Сиваське Генічеського району. Військові РФ перебували в будинку культури, школі, дитячому садку та приватних будинках, які вимушено покинули місцеві мешканці.
«Засуджений забезпечував їжею та побутовими речами військовослужбовців РФ. Також надав для будівництва військових укріплень сільгосптехніку, яка була у його розпорядженні», — додали у повідомленні.
Херсонська обласна та Генічеська окружна прокуратура визнали винним депутата Новотроїцької селищної ради від забороненої в Україні партії «Опозиційна платформа — За життя» у пособництві державі-агресору за частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України.
Суд призначив йому покарання — 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування чи органах, що надають публічні послуги строком на 15 років.
Нагадаємо, правоохоронці підозрюють жительку Херсонської області, яка працювала у складі «дільничної виборчої комісії» та проводила незаконний референдум.
Останні новини про: Херсонська обласна прокуратура