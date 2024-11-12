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Депутата з Херсонщини засудили до 12 років за держзраду

На Херсонщині засудили депутата до 12 років за держзраду. Фото: Херсонська обласна прокуратураНа Херсонщині засудили депутата до 12 років за пособництво РФ. Фото: Херсонська обласна прокуратура

На Херсонщині до 15 років вʼязниці засудили депутата Новотроїцької селищної ради, який під час окупації регіону перейшов на бік РФ.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що керівник одного з приватних сільськогосподарських підприємств Херсонщини у 2022 році організував на його території розміщення військової техніки армії РФ.

Також посадовець займався розселенням особового складу російського війська у селищі Сиваське Генічеського району. Військові РФ перебували в будинку культури, школі, дитячому садку та приватних будинках, які вимушено покинули місцеві мешканці.

«Засуджений забезпечував їжею та побутовими речами військовослужбовців РФ. Також надав для будівництва військових укріплень сільгосптехніку, яка була у його розпорядженні», — додали у повідомленні.

Херсонська обласна та Генічеська окружна прокуратура визнали винним депутата Новотроїцької селищної ради від забороненої в Україні партії «Опозиційна платформа — За життя» у пособництві  державі-агресору за частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України.

Суд призначив йому покарання — 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування чи органах, що надають публічні послуги строком на 15 років. 

Нагадаємо, правоохоронці підозрюють жительку Херсонської області, яка працювала у складі «дільничної виборчої комісії» та проводила незаконний референдум.

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