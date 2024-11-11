Співпрацювала з росіянами під час окупації: жительку Херсонщини підозрюють у колабораційній діяльності

Жительку Херсонщини підозрюють у колабораційній діяльності. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Правоохоронці підозрюють жительку Херсонської області, яка працювала у складі «дільничної виборчої комісії» та проводила незаконний референдум.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що наприкінці вересня 2022 року підозрювана добровільно приєдналась до складу незаконної «дільничної виборчої комісії», що діяла на території села Микільське та готувала проведення незаконного референдуму.

«Жінка із бюлетенями здійснювала обхід місцевих жителів, агітувала їх брати участь у «голосуванні» та ставити позначку на користь РФ», — додали у повідомленні.

Херсонська обласна та Олешківська кружна прокуратури заочно повідомили жительці регіону про підозру в колабораційній діяльності за частиною 2 статті 28 та частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Херсонській області прокурори повідомили про підозру в колабораційній діяльності 41-річному жителю. За даними слідства, фігурант очолив незаконно створену адміністрацію в окупованих Олешках.