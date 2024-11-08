Очолив окупаційну адміністрацію в Олешках: херсонця підозрюють в колабораційній діяльності

Підозрюється в в колабораційній діяльності. Фото: пресслужба Херсонської облпрокуратури

У Херсонській області прокурори повідомили про підозру в колабораційній діяльності 41-річному жителю. За даними слідства, фігурант очолив незаконно створену адміністрацію в окупованих Олешках.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

Підозрюваний з лютого 2024 року і донині виконує обов’язки так званого «главы округа Алешкинского муниципального округа».

Зазначається, що підозрюваний управляє підлеглими, опікується питання працевлаштування, контролює фінансування «округу» за законами РФ. Крім того, займався організацією виборів президента Росії, і публічно висловлюється на підтримку дій країни-агресора в Україні.

Досудове розслідування здійснюється УСБ України в Херсонській області.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили матроса однієї з військових частин Миколаївської області, який підозрюється у співпраці з росіянами. Він шпигував та передавав військовим РФ дані про командування та деталі служби.

Нагадаємо, СБУ затримала чоловіка, якого підозрюють у наведенні ракетно-дронових атак по Миколаєву, Одесі та Херсону. Також у формуванні нової агентурної мережі країни-агресора. Йому загрожує довічне увʼязнення.