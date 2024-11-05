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Наводив російські ракети на Миколаїв, Одесу та Херсон: військового пенсіонера підозрюють у держзраді

Військового пенсіонера з Миколаївщини підозрюють у держзраді, фото: СБУВійськового пенсіонера з Миколаївщини підозрюють у держзраді, фото: СБУ

СБУ затримала чоловіка, якого підозрюють у наведенні ракетно-дронових атак по Миколаєву, Одесі та Херсону. Також у формуванні нової агентурної мережі країни-агресора. Йому загрожує довічне увʼязнення.

Як повідомили в Службі безпеки України, чоловік виявився 65-річним військовим пенсіонером з Миколаївщини, який потрапив у поле зору окупантів під час своїх поїздок до РФ ще до повномасштабної війни.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення на чоловіка дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ і запропонував йому співпрацю. В обмін на допомогу росіянам чоловіку пообіцяли «евакуацію» до Росії з подальшим вирішенням його матеріальних питань.

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Зазначається, що за вказівкою росіян він розвідував локації Сил оборони, по яких ворог планував вдарити ракетами та «Шахедами». Також чоловік проводив дорозвідку на місцях прильотів, щоб поінформувати ФСБ про наслідки атак.

Як пишуть правоохоронці, щоб розширити розвідувальні можливості ФСБ і отримувати додаткові розвіддані миколаївець підшукував «кандидатів у нові агенти РФ». Для цього він намагався «втемну» використовувати своїх знайомих — колишніх правоохоронців, у яких під час невимушених розмов намагався дізнатися, як вони відносяться до війни з Росією.

Чоловіка затримали за місцем проживання. При обшуках у нього знайшли сім-карти і два мобільні телефони, один з яких він використовував для конспіративного зв’язку з росіянами.

Як повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, чоловіку оголосили підозру за частиною 2 статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що впродовж 2023 року Служба безпеки України виявила 47 агентурних мереж Російської Федерації, найбільша з яких діяла у Миколаївській області.

Агентурні мережі керівник СБУ Василь Малюк назвав «гадюшниками на тілі України».

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