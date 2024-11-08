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Передавав закриту військову інформацію росіянам: на Миколаївщині матроса підозрюють у держзраді

На Миколаївщині затримали матроса, підозрюваного у держзрадіНа Миколаївщині затримали матроса, підозрюваного у держзраді

Правоохоронці викрили матроса однієї з військових частин Миколаївської області, який підозрюється у співпраці з росіянами. Він шпигував та передавав військовим РФ дані про командування та деталі служби.

Про це йдеться в повідомленні Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, на початку квітня 2024 року матрос, маючи проросійські переконання, добровільно перейшов на бік ворога, встановивши контакт через проросійський чат-бот.

Під час листування він передав представнику держави-агресора закриту інформацію, що стосується командування частини, деталей оборони військових об’єктів, систем охорони та службових обов’язків військових.

Підозрюваного вдалося викрити, запобігши загрозі для підрозділів ЗСУ. Його взяли під варту без права на заставу. 

Нагадаємо, СБУ затримала чоловіка, якого підозрюють у наведенні ракетно-дронових атак по Миколаєву, Одесі та Херсону. Також у формуванні нової агентурної мережі країни-агресора. Йому загрожує довічне увʼязнення.

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