Жовтневе водосховище планують відновити після будівництва водогону у Миколаєві

Жовтневе водосховище. Архівне фото з відкритих джерел

Відновлення Жовтневого водосховища розпочнеться лише після реконструкції водогону та будівництва очисних споруд, які дозволять покращити якість водопостачання.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час пресконференції 30 грудня, пишуть «МикВісті».

Проєкт відновлення Жовтневого водосховища вже включено до постанов Кабінету Міністрів, однак фінансування наразі не передбачене. За словами Віталія Кіма, це питання розглядається як третій етап робіт, після завершення основних проєктів — відновлення водогону та будівництва очисних споруд.

— Проєкт Жовтневого водосховища є в постанові Кабінету Міністрів, але наразі без фінансування. Для мене в пріоритеті є відновлення водогону в Миколаїв, щоб була вода, і ми це обговорили і погодили з Агенцією відновлення і з профільним міністерством.

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Він підкреслив, що втрата Каховського водосховища призвела до значного погіршення ситуації, адже це водосховище виконувало важливі функції з очищення та аерації води.

— Наступним етапом має бути будівництво очисних споруд. Це другий пріоритет. Навіть якщо ми відновимо постачання води з Дніпра, вона не буде тієї якості, до якої звикли мешканці. Тому що Каховське водосховище виконувало дві задачі: воно було як Жовтневе водосховище, як відстійник води і аерацію, коли скидали воду вниз. Зараз і того і того немає, — додав голова ОВА.

Він додав, що після завершення цих двох етапів буде розпочато відновлення Жовтневого водосховища, яке стане важливим резервом для забезпечення чистоти води в регіоні. Однак, фінансування на ці роботи залежатиме від державного бюджету та інших пріоритетних проектів.

— Третім пріоритетом, після того, як ми закінчимо ці роботи, буде Жовтневе водосховище. Воно нам потрібно, як резерв для того, щоб вода була чиста. Воно є в проєкті, з ним працюють, але щодо фінансування буде першочергово виділено на водогін і очисні споруди. Далі будемо переходити до Жовтневого водосховища. Я за Жовтневе водосховище, але це держава виділяє гроші. І є дуже багато пріоритетів зараз в державі, які важливіші, ніж водосховище, — сказав Віталій Кім.

Як відомо, Миколаєві збираються за 4,3 мільярди гривень реконструювати Жовтневе водосховище. Ці кошти витратять на розробку проєкту та проведення робіт, йдеться у Програмі економічного та соціального розвитку Миколаївської області на 2024 рік.

Пізніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що відновити водосховище провівши поточний ремонт неможливо — потрібна капітальна реконструкція. На сьогодні у Миколаєві розглядають декілька варіантів джерел, звідки можна буде наповнювати водою Жовтневе водосховище після його відновлення.

До цього, 19 вересня 2023 року, під час Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України Віталій Кім заявив, що Миколаївська ОВА звернеться до Уряду та Офісу президента щодо підтримки проєкту з резервного водопостачання у Миколаєві.Вже за декілька, коментуючи цю тезу, гендиректор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко сказав, що на відновлення Жовтневого водосховища необхідно близько 300 мільйонів гривень.

У статті «НикВести» «Питання води в Миколаєві. Чи можливо відновити Жовтневе водосховище і як це допоможе місту?» ми писали, що відновити роботу непрацюючого 16 років водосховища хочуть, провівши його повну реконструкцію. Для цього потрібні десятки мільйонів євро.

Жовтневе водосховище у Вітовському районі, неподалік мікрорайону Кульбакине, було збудоване у 1957 році та використовувалось як стратегічний запас прісної води для промислового та побутового водопостачання Миколаєва.

Проект Верхньоінгулецької зрошувальної системи, куди входило Жовтневе водосховище, був розроблений Одеською філією «Укрдіпрокомунбуд» у 1954 році. Його обсяг на момент початку експлуатації становив 15 тисяч метрів кубічних, а пізніше виріс і до 32 тисяч метрів кубічних води (при максимальному наповненні), а глибина в окремих місцях була до 28 метрів. Воно заповнювалося щорічно, в осінньо-зимовий період (160 днів), дніпровською та інгулецькою водою.

У 2006 році внаслідок уповільненого водообміну сталося замулення водойми, значно підвищилася мінералізація води. Поряд з появою у воді сильного гнильного, що переходить у меркаптановий, запаху, відзначалося підвищення кольоровості води з 30 до 75 градусів, сухого залишку з 300 мг/дм3 до 1120 мг/дм3, вмісту хлоридів та сульфатів вдвічі, окислення.

Керівництвом міста було ухвалено рішення спустити воду Жовтневого водосховища для очищення мулового шару. Крім того, утримання та охорона водосховища стали непідйомними для бюджету міста. У зв’язку з цим міська влада Миколаєва, мером якого тоді був Володимир Чайка, неодноразово зверталась до Кабінету Міністрів України щодо виділення державної субвенції на виконання відновлювальних робіт для забезпечення роботи Жовтневого водосховища. Проте на той час це питання було не надто актуальне для державної влади.

У 2008 році проєкт очищення та відновлення водосховища відклали. Протягом 8 років ніхто не піднімав питання щодо доцільності проведення робіт з відновлення водосховища, ні в місті, ні на рівні держави.

У 2016 році у мережі було опубліковане відео, зняте за допомогою квадрокоптера, на якому можна побачити територію «Жовтневого «моря», як називали водосховище. У 2018 році журналісти телеканалу «Інтер» зняли сюжет, де показали, що на території колишнього водосховища вже утворилося звалище.

У 2020 році на новий рівень проблему відновлення Жовтневого водосховища підняла депутатка Миколаївської міської ради Олена Кісельова. Тоді вона висловила думку, що комунальному підприємству «Миколаївводоканал» слід серйозно зайнятися вирішенням проблеми із запасами води та відновити роботу Жовтневого водосховища.