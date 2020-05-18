Депутат Николаевского городского совета, глава фракции «Европейская солидарность» Елена Киселева считает, что коммунальному предприятию «Николаевводоканал» следует серьезно заняться решением проблемы с запасами воды и возобновить работу Октябрьского водохранилища.

Такое мнение Елена Киселева высказала в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ 15 мая, пишут НикВести.

Октябрьское водохранилище бывшее водохранилище в Витовском районе Николаевской области, недалеко от микрорайоне Кульбакино. Было построено в 1957 году. До 2007 года использовалось для промышленного и бытового водоснабжения Николаева. В настоящее время водохранилище не эксплуатируется.

Депутат Елена Киселева считает, что водохранилище - это стратегический объект, работу которого необходимо восстановить.

— Страшно думать, что будет если… Мне кажется, что стратегические объекты, которые должны быть у монополиста - водоканала, который тоже является стратегическим предприятием, не могут быть предметом обсуждения. Предметом обсуждения должна быть возможность и поэтапность их восстановления. Когда все забыли о том, что у водоканала нет запаса воды - это очень печально. А печаль эта происходит потом у нас в квартирах. Уже на сегодня оговариваются планы, что рано или поздно водоканал сможет почасово давать воду, мы знаем примеры многих городов, где так происходит. Те, кому эта тема интересна, и она дейтсвительно мелькает в СМИ, что предсказывают засушливый не только год, но и пятилетку… Мы приходим к природным катаклизмам. А результатом катаклизмов является достаточное количество питьевой воды. Я не хочу сейчас ни на кого нагонять жути, но мы прекрасно помним такую мантру: питьевая вода и продукты питания когда-то станут самой большой ценностью на планете. В некоторых странах это действительно ценится, Украины была благословенной страной, Николай особенно. У нас не было дефицита воды, мы никогда этого не испытывали. Более того, культура нашего быта позволяет не делить воду на питьевую и техническую. Но с ростом и развитием новых сетей водоканала мы прекрасно понимаем, что если увеличивается количество абонентов и не решается вопрос со стратегическим объемом, то рано или поздно мы станем перед фактом дефицита, который можно будет перекрыть только часовым графиком подачи воды, - сказала Елена Киселева.

В ходе обсуждения этого вопроса было озвучено, что стоимость восстановления работы водохранилища несколько лет назад оценивалось в сумму около 300 миллионов гривен. Для городского бюджета это неподъемная сумма, однако решением может быть привлечение кредита европейского банка, считает Елена Киселева.

— Привлечение кредитом ЕБРР. С этой темой нужно работать в объемах стратегического развития водоканала. Эта тема должна быть если не первой, то второй после реализации первой. Мы же знаем, у нас есть уже один кредит, по которому водоканал живет, работает и выполняет мероприятия. Но сбрасывать со счетов актуальность и проблематику отсутствия стратегического запаса - неразумно и не совсем рационально. Если не сказать, что это немножко преступно. Я не хочу, чтобы эта тема стала предметом пиара или предметом каких-то спекуляций, что кто-то умный, а кто-то недальнозоркий. Мне кажется, что такими темами должны заниматься профессионалы. Более того, коммунальное предприятие, у него есть руководство, оно живет и работает при городком совете, и его степень обязанности, ответственности и уровень профессиоанализма зависит от того, что оценить его можно, поднимая такие темы и возможности их решения. Это стратегия, этот пункт должен быть в развитии водоканала, должен быть предложен план его реализации. Возможно, выбор развития новых сетей был не совсем правильным, хотя и очень нужным для отдельной категории граждан. Но нельзя ставить в риски весь город по причине того, что мы забыли об актуальности этой темы, потому что при моей памяти все эти трансформации, которые проходили с водохранилищами, назывались временными мероприятия и были выполнены исключительно с целью приступить к работам. Но так уж получилось, что иных уж нет, а те далече, и как бы тема совершенно забылась. Изменилось руководство города, изменилось руководство водоканала, многие из жизни ушли, и такая важная тема как-то вообще рассосалась, и упала ее актуальность. И я тоже помнила об этом, а потом жизнь, события, факты, новые мероприятия переводят интерес на другие проблемы. Да, это забылось. Почему об этом не помнят специалисты, хотя они может помнят и знают.. Но не мелькало и не было это предметом публичной дискуссии или как минимум никогда не выносилось в необходимость. Эта проблема должна быть записана первым пунктом на 2021 год, какое-то внимание, какая-то работа в этом направлении обязательно должна вестись. Это не обсуждаемая тема, - сказала Елена Киселева.

Отметим, что в 2016 году депутат Лариса Веселовская опубликовала на сайте Николаевского городского совета петицию о необходимости восстановления водохранилища. В петиции, которая набрала тогда 335 голосов, сказано, что сегодня основным источником воды для жителей города Николаева является водоканал «Днепр – Николаев» протяженностью 73 километров и мощностью до 230-240 тысяч м3 в сутки. Резервным источником водоснабжения Николаева до 2006 года было Октябрьское водохранилище, которое наполнялось водой из Ингулецкого канала. Водохранилище эксплуатировалось с 1958 года. Это был стратегический запас пресной воды Николаева.

Проект Верхнеингулецкой оросительной системы, куда входило Октябрьское водохранилище, был разработан Одесским филиалом «Укргипрокоммунстрой» в 1954 году. Его объем на момент начала эксплуатации составлял 15 тысяч м3, а позже вырос и до 32 тысяч м3 воды (при максимальном заполнении), а глубина в отдельных местах была до 28 метров. Оно заполнялось ежегодно, в осенне-зимний период (160 дней), днепровской и ингулецкой водой.

В 2006 году в результате замедленного водообмена, произошло заиление водоёма, значительно повысилась минерализация воды. Наряду с появлением в воде сильного гнилостного, переходящего в меркаптановый, запаха, отмечалось повышение цветности воды с 30 до 75 градусов, сухого остатка с 300 мг/дм3 до 1120 мг/дм3, содержания хлоридов и сульфатов в два раза, окисляемости. Руководством города было принято решение спустить воду Октябрьского водохранилища для очистки ильного слоя. Кроме того, содержание и охрана водохранилища стали неподъемными для бюджета города. Однако в 2008 году проект очистки и восстановления водохранилища отложили.

В 2016 году в сети было опубликовано видео пересохшего «Октябрьского «моря», снятое с высоты птичьего полета квадрокоптером.

В 2018 году телеканал «Интер» снял сюжет об Октябрьском водохранилище, территория которого прекратилась в стихийную свалку.