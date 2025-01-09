Миколаївщина серед регіонів із найнижчою ціною на землю, фото: Куркуль

За даними Мінагрополітики, у Миколаївській області середня вартість 1 гектара сільськогосподарської землі становить 34 033 гривень, що є однією з найнижчих цін в Україні.

Подібна ситуація спостерігається також у Запорізькій (33 981 гривень) та Сумській (34 936 гривень) областях, зазначили у пресслужбі Міністерства аграрної політики.

Натомість найвища середня ціна за 1 гектар зафіксована в Івано-Франківській (89 744 гривень), Львівській (71 390 гривень) та Полтавській (66 232 гривень) областях.

Слід зазначити, що мораторій на продаж сільськогосподарських земель був скасований 1 липня 2021 року. З того часу до грудня 2024 року в Україні продано 604 тисячі гектарів землі (198 337 ділянок). Обсяг продажів у 2024 році перевищив сукупні показники за перші 2,5 роки після зняття мораторію.

Реклама

Юридичні особи придбали 78 307 гектарів за середньою ціною 62 656 гривень за 1 гектар, тоді як фізичні особи викупили 242 353 гектари за ціною 41 510 гривень за 1 гектар. Загалом середня вартість землі в Україні становила 46 678 гривень за гектар (1 163 доларів).

Миколаївщина залишається регіоном, де ціна землі є доступною, що створює додаткові можливості для розвитку аграрного сектору.

У вересні 2024 року «МикВісті» писали, що у Миколаєві зменшили розмір ставки орендної плати з 3% до 1% за комунальну землю для забудовників та підприємців, які постраждали від війни. Відповідне рішення будо прийнято 26 вересня під час засідання сесії Миколаївської міської ради.

Нагадаємо, що у травні 2024 року до редакції «МикВісті» звернулись миколаївські підприємці, які просили владу переглянути податкові ставки та знизити орендну плату за використання землі на 50% для можливості ведення торговельної діяльності. Крім того, до депутатів також звертались з проханням знизити оренду за землі, які використовує Міноборони.

У червні члени комісії міської ради з питань законності підтримали таку ініціативу. Управлінню фінансів надали доручення підготувати внесення змін у вже діючий проєкт рішення щодо визначення розміру ставок орендної плати за землю і внести зміни в частині заміни 3% на 1% для земель поточного будівництва.

Крім того, з 1 жовтня 2024 року в Україні стартували перші онлайн-аукціони в рамках проєкту «Земельний банк», які надають можливість оренди державних земель. У Миколаївській області на торги виставлено 142 земельні ділянки загальною площею 19 738 гектарів.