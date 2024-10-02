На аукціон з оренди держземлі виставлено 142 ділянки у Миколаївській області

Стартують онлайн-аукціони «Земельного банку»: у Миколаївській області виставлено 142 ділянки. Фото: Куркуль

З 1 жовтня в Україні стартували перші онлайн-аукціони в рамках проєкту «Земельний банк», які надають можливість оренди державних земель. У Миколаївській області на торги виставлено 142 земельні ділянки загальною площею 19 738 гектарів.

Про це свідчать дані інтерактивної мапи «Земельного банку».

Серед найбільших ділянок, що будуть представлені на торгах, дві розташовані в Миколаївській області.

Перша з них має площу 1186 гектарів та знаходиться на території Степівської сільської ради Миколаївського району. Ділянка призначена для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Нормативна грошова оцінка становить 34,9 мільйона гривень, а стартова ціна лота – 4,1 мільйона гривень.

Друга ділянка, площею 1120 гектарів, знаходиться на території Шевченківської сільської ради Новобузького району. Ця земля також призначена для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а її нормативна грошова оцінка становить 29,1 мільйона гривень. Стартова ціна лота – 3,4 мільйона гривень.

Дані інтерактивної мапи «Земельного банку» щодо кількості земельних ділянок у Миколаївській області. Скриншот «Земельного банку»

На сьогодні дата початку аукціону не визначена.

До кінця року Фонд Держмайна планує виставити на електронні торги майже 100 тисяч гектарів державних сільськогосподарських земель у 20 областях України. Площа земельних ділянок варіюється від 1 гектарів до 4 тисяч гектарів. Кожна ділянка виставляється на онлайн-аукціон окремим лотом, що дозволяє орендувати як великі площі, так і малі. Стартова вартість на аукціоні становить 12% від нормативно-грошової оцінки землі.