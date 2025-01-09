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Побив та задушив знайому: мешканця Миколаївщини підозрюють у вбивстві

Мешканця Миколаївщини підозрюють у вбивстві 67-річної жінки. Фото: НацполіціяМешканця Миколаївщини підозрюють у вбивстві 67-річної жінки. Фото: Нацполіція

Правоохоронці підозрюють у вбивстві 69-річної жінки мешканця Нової Одеси.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що 8 січня до поліції надійшло повідомлення від мешканки Нової Одеси про те, що у будинку матері вона виявила її мертве тіло.

Правоохоронці встановили, що у вбивстві жінки причетний її знайомий. Також за висновком судово-медичного експерта, смерть настала внаслідок механічної асфіксії (удушення).

За даними слідчих, 6 січня потерпіла вживала алкогольні напої разом із двома знайомими чоловіками. Згодом компанія розійшлась, але через деякий час один із чоловіків повернувся, щоб продовжити застілля, однак господиня відмовилась від пропозиції.

«Це і стало причиною сварки між ними, у ході якої гість почав бити жінку та душити. Після того як потерпіла перестала подавати ознаки життя, зловмисник покинув місце події», — йдеться у повідомленні.

Слідчі затримали 31-річного чоловіка за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловік раніше вже притягувався до відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Слідчі відділення поліції повідомили затриманому про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Херсоні правоохоронці підозрюють 51-річного чоловіка у вбивстві 78-річної мати. Йому загрожує до 15 років тюрми.

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