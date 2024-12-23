Жителя Херсону підозрюють у вбивстві матері

У Херсоні затримали чоловіка за підозрою у вбивстві матері. Фото: Нацполіція

У Херсоні правоохоронці підозрюють 51-річного чоловіка у вбивстві 78-річної мати. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

Зазначається, що інцидент стався 21 грудня. Вранці до поліції звернувся місцевий житель з повідомленням про те, що померла його мати.

Після судово-медичну експертизи встановили, що причиною смерті жінки виявилось удушення.

Поліцейські стверджують, що саме син задушив свою матір. Він пояснив правоохоронцям, що жінка почала його сварити за зловживання алкогольними напоями, тому він не втримав свого гніву і задушив її.

Херсонська окружна прокуратура затримала підозрюваного за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Нагадаємо, У Снігурівці поліцейські затримали 21-річну дівчину за підозрою у вбивстві батька. Їй загрожує до десяти років тюрми.