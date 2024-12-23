  • понеділок

    23 грудня, 2024

  • 4.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 23 грудня , 2024 понеділок

  • Миколаїв • 4.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Жителя Херсону підозрюють у вбивстві матері

У Херсоні затримали чоловіка за підозрою у вбивстві матері. Фото: НацполіціяУ Херсоні затримали чоловіка за підозрою у вбивстві матері. Фото: Нацполіція

У Херсоні правоохоронці підозрюють 51-річного чоловіка у вбивстві 78-річної мати. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

Зазначається, що інцидент стався 21 грудня. Вранці до поліції звернувся місцевий житель з  повідомленням про те, що померла його мати.

Після судово-медичну експертизи встановили, що причиною смерті жінки виявилось удушення.

Поліцейські стверджують, що саме син задушив свою матір. Він пояснив правоохоронцям, що жінка почала його сварити за зловживання алкогольними напоями, тому він не втримав свого гніву і задушив її.

Херсонська окружна прокуратура затримала підозрюваного за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Нагадаємо, У Снігурівці поліцейські затримали 21-річну дівчину за підозрою у вбивстві батька. Їй загрожує до десяти років тюрми.

Останні новини про: Херсон

Росіяни атакували з дрона автомобіль у Херсоні — є загиблий та поранений
Вночі росіяни намагалися просунутися на Херсон — в ОВА кажуть, що Сили оборони знищили ворожі ДРГ
З 1 січня росіяни перестануть платити пенсії українцям на окупованій частині Херсонщини
Реклама

Читайте також:

новини

Два роки як місто втратило професійний футбол: де зараз найдорожчі гравці МФК «Миколаїв»

Володимир Коваль
новини

На новорічному ярмарку в Миколаєві зібрали ₴30 тис. для військових

Катерина Середа
новини

У справі про напад на тренера Корчинського пройшли судові дебати: вирок оголосять 26 грудня

Олена Козубовська
новини

Кісельова каже, що наглядові ради матимуть реальний вплив на КП Миколаєва: «Важливо, щоб вони не танцювали під чиюсь дудку»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві представили різдвяну експозицію місцевих художників у відновленій виставковій залі

Даріна Мельничук

Останні новини про: Херсон

З 1 січня росіяни перестануть платити пенсії українцям на окупованій частині Херсонщини
Вночі росіяни намагалися просунутися на Херсон — в ОВА кажуть, що Сили оборони знищили ворожі ДРГ
Росіяни атакували з дрона автомобіль у Херсоні — є загиблий та поранений

Два роки як місто втратило професійний футбол: де зараз найдорожчі гравці МФК «Миколаїв»

На новорічному ярмарку в Миколаєві зібрали ₴30 тис. для військових

5 годин тому

Збитки екології Миколаївщини через повномасштабну війну сягнули $2,3 млрд, — дослідження

Юлія Бойченко

Головне сьогодні