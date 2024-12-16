На Миколаївщині затримали 21-річну дівчину за підозрою у вбивстві батька

У Снігурівці затримали 21-річну дівчину за підозрою у вбивстві батька, фото: Нацполіція Миколаївщини

У Снігурівці, що на Миколаївщині, поліцейські затримали 21-річну дівчину за підозрою у вбивстві батька. Їй загрожує до десяти років тюрми.

За даними Нацполіції Миколаївської області, дівчина вдарила родича викруткою під час сварки та втекла.

Зазначається, що про загиблого 14 грудня повідомив до поліції місцевий житель. Тіло 62-річного власника знайшли на літній кухні. Правоохоронці встановили, що до цього причетна донька померлого.

За матеріалами справи, під час візиту до батька між родичами виник конфлікт, під час якого донька вдарила чоловіка викруткою у груди пошкодивши легені.

Її затримали та повідомили про підозру за частиною 2 статті 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого».

Раніше у поліції повідомляли про ще один випадок вбивства на Миколаївщині. Це сталося у селі Прибузьке Галицинівської громади. Там 32-річний чоловік облив бензином своїх батьків та підпалив їхні будинки. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.