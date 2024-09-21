На Миколаївщині чоловік облив бензином батьків та підпалив їхні будинки — йому загрожує до 15 років в`язниці
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- Аліна Квітко
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11:17, 21 вересня, 2024
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У селі Прибузьке Галицинівської громади 32-річний чоловік облив бензином своїх батьків та підпалив їхні будинки. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Про це повідомила поліція Миколаївської області.
Ввечері 19 вересня, в поліцію зателефонувала жінка, яка повідомила, що її син підпалив три будинки.
За словами правоохоронців, конфлікт між чоловіком і його батьками загострився на тлі алкогольного сп’яніння.
— Під час сварки чоловік побив їх палицею, облив пальним і спробував підпалити. На щастя, постраждалим вдалося втекти. Після цього він підпалив будинки своїх батьків, але пожежу оперативно загасили рятувальники, – повідомили в поліції.
Чоловіка затримали у старій будівлі гаража неподалік села. Його дії кваліфікують як замах на вбивство та знищення майна. Суд невдовзі обиратиме запобіжний захід для підозрюваного.
Нагадаємо, що на Миколаївщині п'яна сварка закінчилася побиттям — постраждалий у лікарні.