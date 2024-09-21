На Миколаївщині чоловік облив бензином батьків та підпалив їхні будинки — йому загрожує до 15 років в`язниці

У Прибузькому чоловік здійснив замах на вбивство батьків. Фото: поліція Миколаївської області

У селі Прибузьке Галицинівської громади 32-річний чоловік облив бензином своїх батьків та підпалив їхні будинки. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомила поліція Миколаївської області.

Ввечері 19 вересня, в поліцію зателефонувала жінка, яка повідомила, що її син підпалив три будинки.

У Прибузькому чоловік здійснив замах на вбивство батьків. Фото: поліція Миколаївської області У Прибузькому чоловік здійснив замах на вбивство батьків. Фото: поліція Миколаївської області У Прибузькому чоловік здійснив замах на вбивство батьків. Фото: поліція Миколаївської області

За словами правоохоронців, конфлікт між чоловіком і його батьками загострився на тлі алкогольного сп’яніння.

— Під час сварки чоловік побив їх палицею, облив пальним і спробував підпалити. На щастя, постраждалим вдалося втекти. Після цього він підпалив будинки своїх батьків, але пожежу оперативно загасили рятувальники, – повідомили в поліції.

Чоловіка затримали у старій будівлі гаража неподалік села. Його дії кваліфікують як замах на вбивство та знищення майна. Суд невдовзі обиратиме запобіжний захід для підозрюваного.

У Прибузькому чоловік здійснив замах на вбивство батьків. Фото: поліція Миколаївської області У Прибузькому чоловік здійснив замах на вбивство батьків. Фото: поліція Миколаївської області

Нагадаємо, що на Миколаївщині п'яна сварка закінчилася побиттям — постраждалий у лікарні.