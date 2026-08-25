У поліції Миколаївщини розповіли, скільки перевірили скарг на наркотики в аптеках та розкидані шприци

Мешканці скаржаться на ситуацію біля аптеки «Соцфарм». Фото, надані читачами МикВісті

За 2024-2026 роки до поліції Миколаївщини надійшло три звернення щодо можливого продажу наркотиків у аптеках. За результатами перевірок правоохоронці не підтвердили факти порушень.

Про це йдеться у відповіді Головного управління Національної поліції в Миколаївській області на запит «МикВісті».

Звернення надійшли 21 липня 2024 року, 11 грудня 2025 року та 10 березня 2026 року. Поліцейські зареєстрували їх та провели перевірки, однак порушень не виявили.

Окремо поліція повідомила про сім звернень громадян щодо знайдених шприців та можливого продажу наркотиків біля аптеки на вулиці 3-й Слобідській, 49/1. Усі вони надійшли в період із 1 січня 2024 року до 14 серпня 2026 року.

За результатами перевірок правоохоронці також не підтвердили фактів правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів.

Також наразі поліція перевіряє діяльність ще однієї аптеки в Миколаєві. 28 липня до поліції через виконком міськради надійшло звернення громадянина щодо можливих порушень в аптеці на проспекті Центральному, 24-В. Перевірка за цим зверненням триває.

Крім того, окреме розслідування стосується аптеки на перетині 3-ї Слобідської та проспекту Центрального. 13 липня виконком Миколаївської міськради направив до поліції лист із проханням перевірити її діяльність.

У поліції зазначили, що цей заклад уже перевіряють у межах іншого відкритого кримінального провадження, деталі якого не розголошують. Лист міськради долучили до матеріалів справи. Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії.

«Із урахуванням того, що діяльність аптечного закладу, вказаного у листі виконавчого комітету Миколаївської міської ради, перевіряється слідчими відділення поліції No1 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області у рамках досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого 08.05.2026, лист долучено до кримінального провадження», — повідомили у поліції.

Відповідь Головного управління Національної поліції в Миколаївській області на запит «МикВісті»

Відповідь Головного управління Національної поліції в Миколаївській області на запит «МикВісті»

Нагадаємо, що мешканці будинків на проспекті Центральному, 24, у Миколаєві скаржаться на аптеку «Соцфарм». За їхніми словами, після відвідування аптеки наркозалежні йдуть у двір між будинками, де граються діти та розташований дитячий садок.

Раніше містяни звертали увагу на подібну ситуацію біля аптеки на 3-й Слобідській.

Після масових скарг жителів міста мер Олександр Сєнкевич під час наради доручив начальниці міського управління охорони здоров’я Ірині Шамрай вивчити ситуацію та з’ясувати, за яким принципом у Миколаєві визначають місця розташування аптек, які беруть участь у державній програмі та продають наркозалежним препарати замісної підтримувальної терапії (ЗПТ).

В свою чергу Ірині Шамрай пояснила, що у Миколаєві такі препарати видають лише у двох комунальних медичних закладах, які підпорядковані міській раді.

За її словами, пацієнти отримують препарати виключно за призначенням лікаря та під медичним наглядом. При цьому аптеки Миколаєва та області не видають препарати ЗПТ і не беруть участі в цій програмі.

Тому Олександр Сєнкевич доручив звернутися до поліції, щоб перевірити роботу аптек, на які скаржаться мешканці через скупчення людей, яких вони підозрюють у вживанні наркотичних речовин.