Во время беспорядков в Вашингтоне погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббит.

Как сообщает НВ, она прослужила в американской армии 14 лет.

Бэббит проживала в Сан-Диего и была сторонницей нынешнего президента США Дональда Трампа.

Бэббит была замужем, однако ее супруга не было с ней в Вашингтоне. Пара владела совместным бизнесом.

Женщина погибла во время стрельбы в здании Капитолия. Пуля попала ей в шею. Полиция не раскрывала ее личность.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, где должны были утвердить победу демократа Джо Байдена. Обе палаты были вынуждены прервать заседание.

A young woman was just shot in the neck right besides me in the Capitol Building pic.twitter.com/hLQo4IP8J1