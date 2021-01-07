Во время беспорядков в Вашингтоне погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббит.

Как сообщает НВ, она прослужила в американской армии 14 лет.

Бэббит проживала в Сан-Диего и была сторонницей нынешнего президента США Дональда Трампа.

Бэббит была замужем, однако ее супруга не было с ней в Вашингтоне. Пара владела совместным бизнесом.

Женщина погибла во время стрельбы в здании Капитолия. Пуля попала ей в шею. Полиция не раскрывала ее личность.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, где должны были утвердить победу демократа Джо Байдена. Обе палаты были вынуждены прервать заседание.

A young woman was just shot in the neck right besides me in the Capitol Building pic.twitter.com/hLQo4IP8J1 — Tayler Hansen (@TaylerUSA) January 6, 2021

Для подавления столкновений штаты Вирджиния и Мэриленд отправили Национальную гвардию в Вашингтон.

На фоне беспорядков в США американский Конгресс подсчитал голоса Коллегии выборщиков на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Победу кандидата Джо Байдена утвердили официально.

Формальный «подсчет» голосов коллегии выборщиков, который осуществляется в Конгрессе, является обязательным этапом выборов президента США. Известно, что по результатам голосования коллегии победил Джо Байден, который получил 306 голосов, против 232 голосов за Трампа. Однако перед началом процедуры подсчета сторонники Трампа штурмовали Капитолий, в том числе ворвались в зал Сената.