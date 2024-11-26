Бюджет Миколаєва за рахунок держсубвенцій планують збільшити на ₴9,9 млн

Миколаївська міська рада, фото: мерія Миколаєва

Депутатам пропонують збільшити 9,9 мільйона гривень бюджет Миколаєва на 2024 рік за рахунок надходження державних субвенцій. Кошти планують спрямувати на освіту, соціальну підтримку та харчування учнів.

Про це йшла мова під час засідання профільної комісії Миколаївської міської ради з питань бюджету, пишуть «МикВісті».

Під час засідання бюджетної комісії міської ради директор департаменту фінансів Віра Святелик зазначила, що 10 мільйонів 184 тисячі гривень будуть спрямовані на реалізацію програми «Нова українська школа». Ці гроші використають на оснащення кабінетів природничих наук, мультимедійне обладнання та меблі для закладів освіти.

Також 756 тисяч гривень спрямують на соціальний захист, а 632 тисячі гривень — на харчування учнів початкових класів.

— Субвенції у розмірі 632 тисячі гривень вистачить максимум на 3 дні організації харчування. Ми чекаємо, що нам внесуть зміни і дадуть більше коштів, як тільки вони будуть, ми зможемо забезпечити харчування для учнів1-4 класів безкоштовно, – повідомила начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко.

Крім того, зменшена субвенція з державного бюджету на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти на суму 1 мільйон 681 тисячу гривень.

Запропоновані зміни мають затвердити депутати на найближчій сесії міської ради.

Нагадаємо, що депутати 30 жовтня 2024 року Миколаївської міськради підтримали перерозподіл бюджету на 2024 рік, яким передбачається збільшення доходів на суму 181 мільйон гривень.

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