Міськрада затвердила перерозподіл бюджету на 2024 рік: видатки збільшили на ₴180 млн

Миколаївська міська рада. Фото: «МикВісті»

Депутати Миколаївської міськради підтримали перерозподіл бюджету на 2024 рік, яким передбачається збільшення доходів на суму 181 мільйон гривень.

Відповідне рішення було прийнято в ході онлайн-сесії у середу, 30 жовтня, повідомляють «МикВісті».

Проєктом рішення пропонується визначити: доходи бюджету Миколаєва у сумі 5 мільярдів 709 мільйонів 255 тисяч гривень та видатки бюджету у сумі 6 мільярдів 962 мільйони 609 тисяч гривень.

Доходи бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік планується збільшити на 180,8 мільйона гривень. З них на загальний фонд виділено 134,9 мільйона гривень, а на спеціальний фонд — 45,9 мільйона гривень.

Ці кошти надходять із додаткових міжбюджетних трансфертів, розподілених наступним чином:

Субвенція з державного бюджету на відновлення критичної інфраструктури в рамках спільного проєкту з Міжнародним банком реконструкції та розвитку – 45,5 мільйонів гривень.

Субвенція з державного бюджету на модернізацію харчоблоків у закладах загальної середньої освіти — 77, 3 мільйонів гривень.

Субвенція з державного бюджету для компенсації за житло сім’ям ветеранів війни з інвалідністю I-II групи — 31,3 мільйона гривень.

Субвенція з державного бюджету для компенсації за житло учасникам бойових дій на території інших держав — 1,8 мільйона гривень

Субвенція з державного бюджету для компенсації за житло внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю внаслідок війни III групи — 20, 9 мільйона гривень.

Субвенція з місцевого бюджету для покриття освітніх витрат, зокрема залишку освітньої субвенції на початок бюджетного періоду — 316 тисяч гривень.

Субвенція з місцевого бюджету для підтримки осіб з особливими освітніми потребами, зокрема залишку відповідної субвенції — 3,6 мільйона гривень.

Також на оборону з місцевого бюджету планують спрямувати 7,4 мільйона гривень.

Крім того, 2,5 мільйонів гривень буде розподілено з КП «Миколаївпастранс» на КП «Миколаївський зоопарк» на придбання кормів для тварин.

Як відомо, що у 2023 році повідомлялось, що бюджет розвитку Миколаєва, який спрямований на реалізацію міських проектів у 2024 році становитиме близько 347 мільйонів гривень.