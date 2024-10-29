Миколаївському зоопарку додатково планують виділити ₴2,5 млн на корми для тварин

Миколаївський зоопарк, фото «МикВісті»

Миколаївському зоопарку з бюджету планують виділити додатково 2,5 мільйона гривень на придбання кормів для тварин.

Відповідне рішення у вівторок, 29 жовтня, прийняла комісія Миколаївської міської ради з питань бюджету, пишуть «МикВісті».

Голова бюджетної комісії, депутат міськради від партії «Пропозиція» Федір Панченко зазначив, що кошти, які планують перерозподілити на закупівлю кормів знімуть з придбання окремої будівлі для комунального підприємства «Миколаївпасстранс».

— У нас розглядалося питання купівлі окремої будівлі для КП «Миколаївпасстранс». Була створена комісія для розгляду цього питання, яка не рекомендувала купувати цю будівлю. Тому кошти, які були попередньо закладені на цю угоду, пропонується перерозподілити і направити до Миколаївського зоопарку на корми, оскільки йому не вистачило 2,5 мільйона гривень, — зазначив Федір Панченко.

Нагадаємо, комунальна установа «Миколаївський зоопарк» планує побудувати три вольєри та відремонтувати скляну покрівлю «Острову звірів». Наразі вже розроблені відповідні проєкти і триває пошук донорів, які б профінансували ці роботи.

Проблеми з харчуванням у Миколаївському зоопарку

Варто зазначити, що у вересні 2022 року Миколаївський зоопарк силами небайдужих збирав кошти на корм для тварин. Тоді на забезпечення харчування для жителів зоопарку було необхідно зібрати близько 200 тисяч гривень.

Також з початком повномасштабної війни українці почати купувати онлайн квитки до зоопарку, аби підтримати заклад. Тоді місто знаходилося під постійними обстрілами, люди не могли відвідувати зоопарк.

У квітні 2023 року, на одній з комісій Миколаївської міськради він повідомив, що заклад має значне недофінансування і потреба у грошах на їжу для тварин закрита менш ніж на 50%.

Комунальна установа «Миколаївський зоопарк» оголосила 4 тендери на постачання корму для тварин протягом 2025 року на загальну суму 8 мільйонів 56 тисяч 123 гривні.