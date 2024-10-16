Миколаївський зоопарк шукає підрядників для постачання корму у 2025 році: на це планують витратити ₴8 млн
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- Олена Козубовська
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15:54, 16 жовтня, 2024
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Комунальна установа «Миколаївський зоопарк» оголосила 4 тендери на постачання корму для тварин протягом 2025 року на загальну суму 8 мільйонів 56 тисяч 123 гривні.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».
За ці кошти замовник закупить близько 264 тонн м'яса, овочів та риби.
Найбільше, 3 мільйони гривень, Миколаївський зоопарк витратить на м'ясо яловичини для першого півріччя 2025 року. Підрядник з 1 січня 2025 року до 30 червня має поставити замовнику 20 тисяч 542 кілограми м'яса. Ще 525 тисяч гривень замовник планує витратити на 7 тисяч 763 кілограми курятини на увесь 2025 рік.
На овочі та фрукти для тварин Миколаївський зоопарк планує витратити 2,3 мільйона гривень. За ці кошти на увесь 2025 рік для тварин закуплять понад 216 тонн різних овочів: буряк кормовий, буряк столовий, моркву, цибулю, часник, капусту та селеру.
20 тонн рибної продукції обійдуться Миколаївському зоопарку орієнтовно у 2 мільйони гривень. За ці кошти підрядник буде постачати продукцію замовнику протягом усього року. Серед риби, яку зоопарк планує замовити для годування тварин: кету, мінтай, оселедець, путасу, сальку та хек.
Пташиний грип у Миколаївському зоопарку
Нагадаємо, що у Миколаївському зоопарку зафіксовано випадки пташиного грипу, через що відділ орнітології був закритий для відвідувачів. Дослідження показали наявність вірусу пташиного грипу типу А1 субтипу Н5. Пізніше зона інфекції поширилася на всю територію зоопарку, а навколо епізоотичного осередку було встановлено буферну захисну зону радіусом 3 кілометри. Зона нагляду охопила територію в радіусі 10 кілометрів.
24 вересня під час чергового засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії вирішували проблему щодо пташиного грипу. У зоопарку введено карантин, проведено дезінфекцію та очистку вольєрів, в яких виявлено грип птиці. Деякі вольєри огородили стрічкою.
Всередині жовтня у Миколаївському зоопарку під час оглядів не знайшли хворих або підозрілих на захворювання на грип птиці. Наразі на території ще проводять профілактичні заходи.
Проблеми з харчуванням у Миколаївському зоопарку
Варто зазначити, що у вересні 2022 року Миколаївський зоопарк силами небайдужих збирав кошти на корм для тварин. Тоді на забезпечення харчування для жителів зоопарку було необхідно зібрати близько 200 тисяч гривень.
Також з початком повномасштабної війни українці почати купувати онлайн квитки до зоопарку, аби підтримати заклад. Тоді місто знаходилося під постійними обстрілами, люди не могли відвідувати зоопарк.
У квітні 2023 року, на одній з комісій Миколаївської міськради він повідомив, що заклад має значне недофінансування і потреба у грошах на їжу для тварин закрита менш ніж на 50%.
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