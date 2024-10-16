Миколаївський зоопарк шукає підрядників для постачання корму у 2025 році: на це планують витратити ₴8 млн

Вольєр з левами у Миколаївському зоопарку. Архівне фото «МикВісті»

Комунальна установа «Миколаївський зоопарк» оголосила 4 тендери на постачання корму для тварин протягом 2025 року на загальну суму 8 мільйонів 56 тисяч 123 гривні.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

За ці кошти замовник закупить близько 264 тонн м'яса, овочів та риби.

Найбільше, 3 мільйони гривень, Миколаївський зоопарк витратить на м'ясо яловичини для першого півріччя 2025 року. Підрядник з 1 січня 2025 року до 30 червня має поставити замовнику 20 тисяч 542 кілограми м'яса. Ще 525 тисяч гривень замовник планує витратити на 7 тисяч 763 кілограми курятини на увесь 2025 рік.

Скриншот з ProZorro

Скриншот з ProZorro

На овочі та фрукти для тварин Миколаївський зоопарк планує витратити 2,3 мільйона гривень. За ці кошти на увесь 2025 рік для тварин закуплять понад 216 тонн різних овочів: буряк кормовий, буряк столовий, моркву, цибулю, часник, капусту та селеру.

Скриншот з ProZorro

20 тонн рибної продукції обійдуться Миколаївському зоопарку орієнтовно у 2 мільйони гривень. За ці кошти підрядник буде постачати продукцію замовнику протягом усього року. Серед риби, яку зоопарк планує замовити для годування тварин: кету, мінтай, оселедець, путасу, сальку та хек.